Après la marche pour Quentin Deranque à Lyon, l’opposition demande le retrait du portrait du militant nationaliste sur l'Hôtel de Région

L’hommage rendu à Quentin Deranque sur le siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes provoque de nouvelles tensions politiques à Lyon. Dans un communiqué publié ce lundi 23 février, les élus régionaux socialistes, écologistes, communistes et insoumis estiment qu’il ne faut pas confondre "respect du deuil" et "héroïsation de son engagement identitaire".
S’ils affirment dénoncer "la violence en politique" et condamner le meurtre du jeune homme, ils considèrent que l’affichage de son portrait à l’Hôtel de Région relève d’un "calcul électoral particulièrement cynique et dangereux". Ils visent directement l'ex et l'actuel président, Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke.
Le communiqué revient également sur la marche organisée samedi 21 février à Lyon, décrite comme une mobilisation d’extrême droite ayant réuni "de nombreux membres de groupuscules néo-nazis, fascistes et identitaires". Les auteurs évoquent des saluts nazis filmés, des insultes racistes et homophobes et des entraves au droit de la presse.
Dans ce contexte, les signataires appellent le président à retirer le portrait de l’Hôtel de Région. Ils estiment que "la séquence électorale n’autorise pas tout" et appellent les responsables politiques à agir "avec responsabilité afin d’apaiser la situation".
Ça fait mal aux gauchos d’avoir un meurtre sur les bras en période d’élections. Vite cachez ce portrait qui nous fait du tort !Signaler Répondre
Il faut impérativement retirer ce portrait qui fait tâche sur la façade et mettre un peu de couleurs ( le drapeau de la Palestine ).Signaler Répondre
"Doucet qui donne des leçons d'histoire".Signaler Répondre
En se trompant sur la date de la libération de a ville de Lyon : https://www.lyonmag.com/article/146473/liberation-de-lyon-la-mairie-fait-installer-une-plaque-avec-une-mauvaise-date
le gars il confond toutSignaler Répondre
La gauche fait une fois de plus tomber le masque: ce mort les gêne alors il faut vite le faire oublier, mais l'enquête de police les poursuivra longtempsSignaler Répondre
Quand aux mensonges sur cette manifestation dignes de France Inter, relevons qu'il y a eu un ou eux saluts nazis (au bon moment) et espérons que l'individu sera identifié, que les insultes racistes répondaient à un homme et une femme qui insultaient une foule digne (même si cela n 'excuse pas), les photos sont sur X, quand aux soit disant entraves à la presse, je n'ai vu que des journalistes faisant tranquillement leur travail avec un casque, ils se croyaient sûrement en danger à cause des gauchistes
Bref à la région de ne rien céder à ces individus
On les entend moins dénoncer les entraves au droit de la presse quand des journalistes se font bousculer ou intimider lors de manifs de gauchistes.Signaler Répondre
c est surtout quels avantages la jeune gardé recevait elle comme « partenaires privilégiés » telle que l équipe municipale désigne la milice violente … car dans tout partenariat chacun en tire des avantages… on a compris quels avantages les écologistes en tiraient « dans la lutte contre la droite » comme ils disent … les lyonnais veulent savoir quels avantages la municipalité donnait à la Jeune garde ??? ces « partenaires privilégiés »Signaler Répondre
Ils veulent vite le faire oublier avant 2027... Le contraire m'aurait surpris.Signaler Répondre
Délit d'hypogauchisme ...Signaler Répondre
Je suis d'accord, mais seulement quand l'opposition aura retiré tous les tags free gaza de Lyon...Signaler Répondre
la gôche a vraiment du mal avec Quentin.Signaler Répondre
Entre Doucet qui donne des leçons d'histoire (avec son unique référence à Jean Moulin), Dubot qui veut interdire l'hommage et la gauche régionale qui veut faire retirer son portrait...
En attendant, Raphael Arnault est toujours député et toujours membre du groupe parlementaire LFI.
Qu'on imagine un instant un député RN avec 2 assistants parlementaires en garde à vue pour un meurtre...
Et quand c’était le drapeau palestinien sur l’hôtel de ville, ils ont réagi ?Signaler Répondre
Qu’ils aillent au diable