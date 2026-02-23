Après la marche pour Quentin Deranque à Lyon, l’opposition demande le retrait du portrait du militant nationaliste sur l'Hôtel de Région

L’hommage rendu à Quentin Deranque sur le siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes provoque de nouvelles tensions politiques à Lyon. Dans un communiqué publié ce lundi 23 février, les élus régionaux socialistes, écologistes, communistes et insoumis estiment qu’il ne faut pas confondre "respect du deuil" et "héroïsation de son engagement identitaire".

S’ils affirment dénoncer "la violence en politique" et condamner le meurtre du jeune homme, ils considèrent que l’affichage de son portrait à l’Hôtel de Région relève d’un "calcul électoral particulièrement cynique et dangereux". Ils visent directement l'ex et l'actuel président, Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke.

Le communiqué revient également sur la marche organisée samedi 21 février à Lyon, décrite comme une mobilisation d’extrême droite ayant réuni "de nombreux membres de groupuscules néo-nazis, fascistes et identitaires". Les auteurs évoquent des saluts nazis filmés, des insultes racistes et homophobes et des entraves au droit de la presse.

Dans ce contexte, les signataires appellent le président à retirer le portrait de l’Hôtel de Région. Ils estiment que "la séquence électorale n’autorise pas tout" et appellent les responsables politiques à agir "avec responsabilité afin d’apaiser la situation".