Après la marche pour Quentin Deranque à Lyon, l’opposition demande le retrait du portrait du militant nationaliste sur l'Hôtel de Région

L’affichage du portrait de Quentin Deranque sur le siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes suscite une vive réaction. Des élus dénoncent une instrumentalisation politique et demandent à Laurent Wauquiez de retirer ce visuel.

L’hommage rendu à Quentin Deranque sur le siège de la Région Auvergne-Rhône-Alpes provoque de nouvelles tensions politiques à Lyon. Dans un communiqué publié ce lundi 23 février, les élus régionaux socialistes, écologistes, communistes et insoumis estiment qu’il ne faut pas confondre "respect du deuil" et "héroïsation de son engagement identitaire".

S’ils affirment dénoncer "la violence en politique" et condamner le meurtre du jeune homme, ils considèrent que l’affichage de son portrait à l’Hôtel de Région relève d’un "calcul électoral particulièrement cynique et dangereux". Ils visent directement l'ex et l'actuel président, Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke.

Le communiqué revient également sur la marche organisée samedi 21 février à Lyon, décrite comme une mobilisation d’extrême droite ayant réuni "de nombreux membres de groupuscules néo-nazis, fascistes et identitaires". Les auteurs évoquent des saluts nazis filmés, des insultes racistes et homophobes et des entraves au droit de la presse.

Dans ce contexte, les signataires appellent le président à retirer le portrait de l’Hôtel de Région. Ils estiment que "la séquence électorale n’autorise pas tout" et appellent les responsables politiques à agir "avec responsabilité afin d’apaiser la situation".

Quentin Deranque

Lynchage de Quentin

Région Auvergne-Rhône-Alpes

velobobo le 23/02/2026 à 16:27

Ça fait mal aux gauchos d’avoir un meurtre sur les bras en période d’élections. Vite cachez ce portrait qui nous fait du tort !

Calahann le 23/02/2026 à 16:12

Il faut impérativement retirer ce portrait qui fait tâche sur la façade et mettre un peu de couleurs ( le drapeau de la Palestine ).

Chris6969699 le 23/02/2026 à 16:05
gôche a écrit le 23/02/2026 à 15h30

la gôche a vraiment du mal avec Quentin.
Entre Doucet qui donne des leçons d'histoire (avec son unique référence à Jean Moulin), Dubot qui veut interdire l'hommage et la gauche régionale qui veut faire retirer son portrait...
En attendant, Raphael Arnault est toujours député et toujours membre du groupe parlementaire LFI.
Qu'on imagine un instant un député RN avec 2 assistants parlementaires en garde à vue pour un meurtre...

"Doucet qui donne des leçons d'histoire".

En se trompant sur la date de la libération de a ville de Lyon : https://www.lyonmag.com/article/146473/liberation-de-lyon-la-mairie-fait-installer-une-plaque-avec-une-mauvaise-date

neubeu le 23/02/2026 à 15:54
Ex Précisions a écrit le 23/02/2026 à 15h34

Je suis d'accord, mais seulement quand l'opposition aura retiré tous les tags free gaza de Lyon...

le gars il confond tout

fatboy le 23/02/2026 à 15:51

La gauche fait une fois de plus tomber le masque: ce mort les gêne alors il faut vite le faire oublier, mais l'enquête de police les poursuivra longtemps

Quand aux mensonges sur cette manifestation dignes de France Inter, relevons qu'il y a eu un ou eux saluts nazis (au bon moment) et espérons que l'individu sera identifié, que les insultes racistes répondaient à un homme et une femme qui insultaient une foule digne (même si cela n 'excuse pas), les photos sont sur X, quand aux soit disant entraves à la presse, je n'ai vu que des journalistes faisant tranquillement leur travail avec un casque, ils se croyaient sûrement en danger à cause des gauchistes

Bref à la région de ne rien céder à ces individus

Henry Golant le 23/02/2026 à 15:49

On les entend moins dénoncer les entraves au droit de la presse quand des journalistes se font bousculer ou intimider lors de manifs de gauchistes.

saco697 le 23/02/2026 à 15:42

c est surtout quels avantages la jeune gardé recevait elle comme « partenaires privilégiés » telle que l équipe municipale désigne la milice violente … car dans tout partenariat chacun en tire des avantages… on a compris quels avantages les écologistes en tiraient « dans la lutte contre la droite » comme ils disent … les lyonnais veulent savoir quels avantages la municipalité donnait à la Jeune garde ??? ces « partenaires privilégiés »

Chris6969699 le 23/02/2026 à 15:39

Ils veulent vite le faire oublier avant 2027... Le contraire m'aurait surpris.

Ritchie le 23/02/2026 à 15:36

Délit d'hypogauchisme ...

Ex Précisions le 23/02/2026 à 15:34

Je suis d'accord, mais seulement quand l'opposition aura retiré tous les tags free gaza de Lyon...

gôche le 23/02/2026 à 15:30

la gôche a vraiment du mal avec Quentin.
Entre Doucet qui donne des leçons d'histoire (avec son unique référence à Jean Moulin), Dubot qui veut interdire l'hommage et la gauche régionale qui veut faire retirer son portrait...
En attendant, Raphael Arnault est toujours député et toujours membre du groupe parlementaire LFI.
Qu'on imagine un instant un député RN avec 2 assistants parlementaires en garde à vue pour un meurtre...

Bellota le 23/02/2026 à 15:19

Et quand c’était le drapeau palestinien sur l’hôtel de ville, ils ont réagi ?
Qu’ils aillent au diable

