Libération de Lyon : la mairie fait installer une plaque avec une mauvaise date...

Si la députée LFI évoquait "la guerre de 39-46", ses alliés écologistes lyonnais ont également des problèmes avec les dates liées à ce conflit.

Ce mercredi, une cérémonie avait lieu devant le Veilleur de Pierre place Bellecour pour la commémoration de la Libération de Lyon. Et des plaques ont été installées tout autour du site officiel, où l'on pouvait lire : "Ici nous commémorons la Libération de Lyon. Le 3 septembre 1945, la 1ère Division Française Libre franchit le pont de l'Homme de la Roche et rejoint la place des Terreaux. Après de longs mois d'occupation, de répression, de rationnement, Lyon est libérée".

Or, le 3 septembre 1945, le général Diego Brosset ne risquait pas de libérer Lyon, puisqu'il était déjà mort.

C'est plutôt le 3 septembre 1944 qu'il entrait triomphalement dans Lyon.

Une erreur qui n'aura été décelée par la municipalité qu'une fois les plaques installées. Ou plutôt lorsque des Lyonnais avisés leur auront fait remarquer. Les plaques avec la coquille ont ensuite été rapidement enlevées.

La Ville de Lyon a rejeté la faute sur son service de la direction de la communication externe, où travaillent plus d'une cinquantaine d'agents.