Libération de Lyon : la mairie fait installer une plaque avec une mauvaise date...

L'effet Ersilia Soudais ?

Si la députée LFI évoquait "la guerre de 39-46", ses alliés écologistes lyonnais ont également des problèmes avec les dates liées à ce conflit.

Ce mercredi, une cérémonie avait lieu devant le Veilleur de Pierre place Bellecour pour la commémoration de la Libération de Lyon. Et des plaques ont été installées tout autour du site officiel, où l'on pouvait lire : "Ici nous commémorons la Libération de Lyon. Le 3 septembre 1945, la 1ère Division Française Libre franchit le pont de l'Homme de la Roche et rejoint la place des Terreaux. Après de longs mois d'occupation, de répression, de rationnement, Lyon est libérée".

Or, le 3 septembre 1945, le général Diego Brosset ne risquait pas de libérer Lyon, puisqu'il était déjà mort.

C'est plutôt le 3 septembre 1944 qu'il entrait triomphalement dans Lyon.

Une erreur qui n'aura été décelée par la municipalité qu'une fois les plaques installées. Ou plutôt lorsque des Lyonnais avisés leur auront fait remarquer. Les plaques avec la coquille ont ensuite été rapidement enlevées.

La Ville de Lyon a rejeté la faute sur son service de la direction de la communication externe, où travaillent plus d'une cinquantaine d'agents.

libération de lyon

mairie de lyon

Tout simplement Bravo ! le 04/09/2025 à 11:18

Bravo a tous pour ce fait remarquable
Bravo au Maire
Bravo au service de la direction de la communication externe
Bravo au graveur de plaque.
Tous ces gens payés par nos impôts et qui n ont aucune considération pour leur travail à défaut d avoir des connaissances élémentaires .
L important c'est de faire semblant .
Encore une fois Bravo!

arko le 04/09/2025 à 11:16

il faut qu'ils retournent à la maternelle pour apprendre à lire et compter et dire que des gens ont voté pour ces illettrés

La grande classe.... le 04/09/2025 à 11:14

La ville de Lyon qui rejète la faute sur son service..... Quelle classe de se défausser sur des agents! Ces agents sont bien salariés de la ville de Lyon, donc c'est bien la ville de Lyon qui à fait l'erreur!

Socrate69 le 04/09/2025 à 11:13

Quand on voit l'état de l'éducation nationale et des facs on comprend pourquoi on n'a que des décérébrés actuellement.

Puis les politiques... c'est un "métier" pas trop compliqué ou vous touchez bien en terme de rénumération, aucun niveau de culture exigé. Je ne vois pas trop la différence entre un politique d'aujourd'hui et un influenceur sur les réseaux qui vend son C - L c'est la même chose.

houla le 04/09/2025 à 11:12
MDR a écrit le 04/09/2025 à 10h02

C’est quoi un an a l’echelle d’une vie écolo ? 😂😂

c'est au moins 1000 heures de présence au boulot ...

date le 04/09/2025 à 11:10
HumoursToujours a écrit le 04/09/2025 à 10h47

22 mars 2026, date de la véritable libération de Lyon, à l'issue du second tour des Municipales

s'il n'y a pas trop de fuyards comme en 20 ???

et meme le 04/09/2025 à 11:09
et des vraies actions a écrit le 04/09/2025 à 11h00

Une remobilisation du personnel fonctionnaire, avec réduction des pauses clopes et café, je ne parle pas de l(absentéisme abusif

un élagage drastique et salutaire s'impose

Pfuiiii le 04/09/2025 à 11:08

Ignardise et front barré par la ride de la C...erie !

Lyon2026revient le 04/09/2025 à 11:02
Libération a écrit le 04/09/2025 à 09h05

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la prochaine libération de Lyon: 22 mars 2026.

C est fait, en attendant il ne reste que le voeu des échevins pour nous Lyonnais, fiers de nos traditions, si l'on ne veut pas collaborer avec cette secte et surtout ne pas croiser le grand bonhomme vert.......
Ni oubli, ni pardon

verdoxxxx le 04/09/2025 à 11:01

Tout ça sent la compétence et la fierté du travail bien fait... les escrologistes dans toute leur splendeur....

et des vraies actions le 04/09/2025 à 11:00
HumoursToujours a écrit le 04/09/2025 à 10h47

22 mars 2026, date de la véritable libération de Lyon, à l'issue du second tour des Municipales

Une remobilisation du personnel fonctionnaire, avec réduction des pauses clopes et café, je ne parle pas de l(absentéisme abusif

Contribuable69 le 04/09/2025 à 11:00

On comprend pourquoi ils ont désactivé les commentaires sur les réseaux car à ce rythme là la campagne va être longue jusqu'en 2026.....

Wallah',. le 04/09/2025 à 10:58
oh là là là là a écrit le 04/09/2025 à 10h03

La honte mais quelle honte ,mais à la mairie on doit mieux connaitre l'histoire d'autres pays !

Pour la date de la libération de l'Algérie, y a pas d'erreur de date.

Citoyen1 le 04/09/2025 à 10:58

C'est pas beau de se défausser sur les services communication alors que justement toute la communication passe au filtre du Cabinet.....

Décidément le 04/09/2025 à 10:57

Cela confirme le niveau d'amateurisme de cette bande de guignols et aussi le manque de culture crasse de cette équipe qui ne jure que par ses gourous écolos trotskos....
Fin de l'expérimentation en 2026 et que tous ces braves gens retournent dans leurs assos respectives à glandouiller, même si c'est encore aux frais du contribuable

Soyons un peu honnête le 04/09/2025 à 10:49

La Municipalité actuelle n'est pas bonne voir mauvaise avec des dirigeants lamentables
Mais les services de la Ville et ceux de la Métropole, c'est pas des champions du monde non plus
Quand on pose une question ou une réclamation au service Lyon en direct, souvent aucune réponse , soit une excuse pour n rien faire
Faites le test

HumoursToujours le 04/09/2025 à 10:47

22 mars 2026, date de la véritable libération de Lyon, à l'issue du second tour des Municipales

Liberation 2026 le 04/09/2025 à 10:45
MDR a écrit le 04/09/2025 à 10h02

C’est quoi un an a l’echelle d’une vie écolo ? 😂😂

C'est sûr que ce ne sont pas des citoyens avec la mentalité des écolos qui ont libéré Lyon...

ben d'un autre coté le 04/09/2025 à 10:21
Rutila a écrit le 04/09/2025 à 09h03

La faute au service Communication... c'est les élus qui doivent supeviser leur action, au pire ils ont pléthore de membres de leurs cabinets, copains militants embauchés à nos frais, mais qui sont si ignares et prétentieux.

c'est bien le problème de ces armées mexicaines que sont nos administrations ; il y a pléthore de chefs , de sous chefs , de chefaillons , de directions , de services , de sous services , que plus personne ne sait qui fait quoi ; en finalité , personne ne fait rien , personne n'est responsable et ca coute très cher ; mais il faut toujours embaucher plus ...

La tristitude le 04/09/2025 à 10:21

La tristitude , c est quand ton maire 's 'appelle Doudou ,
Quand il emmène ta ville au fond du trou
...et ça fait mal

Taxidermie le 04/09/2025 à 10:10

Ils ont sans doute demandé à chatgpt, d'ailleurs à ce rythme il bosserait sans doute mieux que les 50 qui n'ont pas vu la coquille.

Pastèques le 04/09/2025 à 10:07

Même ça ils n'y arrivent pas ...

encore le 04/09/2025 à 10:05
l'avenir? a écrit le 04/09/2025 à 07h41

il faudrait tourner la page avec la seconde guerre mondiale un jour quand même. Si c'était si important que ça, on ne se tromperait pas de date et au moins une personne aurai relevé l'erreur.

Les propos d'un jeune padawan pas impacté par la dernière guerre !

Amen le 04/09/2025 à 10:04

Sur cinquante agents , il n'y en a pas eu un pour s'apercevoir de la bévue ?
Encore une bande de bons à rien qui sont payés à ne rien faire !
Ils peuvent prendre la retraite à 80 ans , ils ne seront pas fatiguée !

oh là là là là le 04/09/2025 à 10:03

La honte mais quelle honte ,mais à la mairie on doit mieux connaitre l'histoire d'autres pays !

MDR le 04/09/2025 à 10:02

C’est quoi un an a l’echelle d’une vie écolo ? 😂😂

Vergeot le 04/09/2025 à 09:55

M'etonneront toujours ce ramassis de bon sà rien ,mauvais n tout

no pasaran le 04/09/2025 à 09:43

à ça!!! on mène les combats que l'on mérite 🤮

Parponnes le 04/09/2025 à 09:40

c’est un hommage à Guignol. tous les jours d’ailleurs ^^

Sobek le 04/09/2025 à 09:33

M Doucet, allez vous retenir sur le salaire de ces 50 agents les coûts liés à cette erreur?
Ce serait logique et franchement, par perso.ne, cène sera pas excessif.

Mdr ! le 04/09/2025 à 09:27

Une preuve de la médiocrité des services de communication.. s'entend des gens qui les composent.
Pourtant tous diplômés de grandes écoles dédiées mais totalement incultes et incapables de se relire avant de publier.

Et à l'avenant, la comm'.. le 3 septembre 1945 le Gal Brosset est mort.. ouais puis l'Allemagne capitule quatre mois plus tôt et le Japon signe la capitulation le 2 septembre 1945(De Lattre signe pour la France), la veille.
Donc le 3 septembre 1945 la guerre est finie surtout.. c'est le "jour 1" après la IIeme GM pour la France et l'Angleterre, six ans jour pour jour après la déclaration de guerre de 1939..
On voudrait le faire exprès qu'on ne ferait pas mieux.

pie69 le 04/09/2025 à 09:18
Libération a écrit le 04/09/2025 à 09h05

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la prochaine libération de Lyon: 22 mars 2026.

Oh que oui !!!!!
La fin d’une dictature écolo islamo gauchiste !!!!!

mirou69 le 04/09/2025 à 09:07

Quelle nullité cette
municipalité escrolo

Libération le 04/09/2025 à 09:05

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la prochaine libération de Lyon: 22 mars 2026.

Cancel le 04/09/2025 à 09:03

Inculture crasse

Rutila le 04/09/2025 à 09:03

La faute au service Communication... c'est les élus qui doivent supeviser leur action, au pire ils ont pléthore de membres de leurs cabinets, copains militants embauchés à nos frais, mais qui sont si ignares et prétentieux.

Seark le 04/09/2025 à 08:58

50 agents et pas 1 foutu de vérifier une date ? Je suis ravi de payer des impôts pour ces baltringues qui nous coûtent un pognon de dingue.
Vivement 2026.......

Hamnezya le 04/09/2025 à 08:54

Et toujours aucune mention nulle part du 26 mai 1944, l’une des dates les plus tragiques de l’Histoire de notre ville.

Ex Précisions le 04/09/2025 à 08:54

Une preuve de plus que les pastèques ont un mépris total pour tout ce qui n'est pas pistes cyclables et potes pour des oeuvres très douteuses...
On va très vite les oublier dans 6 mois.

Correction le 04/09/2025 à 08:48
comme on dit à la CGT a écrit le 04/09/2025 à 07h59

MDR :
"La Ville de Lyon a rejeté la faute sur son service de la direction de la communication externe, où travaillent plus d'une cinquantaine d'agents."


Un manque de moyens comme on dit à la CGT.

50 agents inscrits dans ce service
20 en arrêts pour cause diverses
9 absents sans motifs
20 en pause clope
et Georgette qui n'y connait rien

Une honte ces élus le 04/09/2025 à 08:40
Schuss69 a écrit le 04/09/2025 à 08h07

Encore un peu d'argent du contribuable gaspillé. Mais les escrolos ne sont plus à ça près. Cette erreur prouve une fois de plus le niveau d'incompétence de certains élus lyonnais, à commencer par le premier d'entre eux, qui aurait quand même pu lire la plaque avant de la valider. Mais peut-être est-il lui aussi fâché avec l'histoire pourtant récente de notre pays.

"Encore un peu d'argent du contribuable gaspillé. Mais les escrolos ne sont plus à ça près" le contribuable non plus (selon doucet et compagnie..)
Ça préfère s'occuper de ce qui se passe ailleurs, c'est sûrement plus intéressant que l'histoire de France

Charcutier traiteur le 04/09/2025 à 08:36

La faute ! La très grande faute !
Fauté immédiatement rejetée sur l’armée incapable de 50 de vos communicants, rien que ça !
En tout cas, vu votre courage M. Le Maire, vous ne risquiez pas de libérer Lyon… 😂
Vivement celle de 26 !
Merci Au revoir

Front sanitaire 2026 le 04/09/2025 à 08:35

Une fois de plus l'illustration que ces militants écolos sont hors-sol et dans leur idéologie, ce qui les coupe de ce que représente Lyon....seules leurs dogmes à imposer aux lyonnais compte pour ce clan.

Victor H le 04/09/2025 à 08:34

Au risque de ma répéter, avec cette mairie, ce ne sont pas deux co....ries en même temps, mais elles se suivent de près, très près

Lino69 le 04/09/2025 à 08:34

50 personnes où 10 compétentes suffiraient largement… je tombe des nues en lisant l’article!

Catalan le 04/09/2025 à 08:31

On est plus a une erreur près avec eux .

Chris696969 le 04/09/2025 à 08:29
Ralbol a écrit le 04/09/2025 à 07h49

On ne peut pas connaître l’histoire de France et livrer la France aux étrangers...n’est ce pas monsieur Doucet ?

Absolument, les seules obsessions des écolos sont la.Palestine, l'esclavage et le barrage antifasciste....

Quelle inculture ! le 04/09/2025 à 08:29

Mais qui pilote ce radeau à la dérive qu'est devenue la mairie de Lyon ? Les collaborateurs du maire se sont-ils tous déjà recasés dans des associations subventionnées ?

A force de recruter par copinage et proximité idéologique des chargés de missions illettrés (véridique, c'est dans le rapport de la chambre régionale des comptes), voilà où on en arrive...

Bravo le 04/09/2025 à 08:24

Ne jamais oublier qu'un écolo sur trois est aussi bête que les 2 autres

Flo48 le 04/09/2025 à 08:22

On sait que les écolos n'ont pas de cerveau.

