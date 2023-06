Apaisement de la Presqu’île et Rive Droite du Rhône : la mairie du 2ème arrondissement lance sa propre concertation 

"Je souhaite donner la parole aux véritables riverains, ceux pour qui ces projets auront un véritable impact au quotidien". C’est avec ces mots que le maire du 2ème arrondissement annonce le lancement de sa propre concertation publique sur les projets d’apaisement de la Presqu’île et de la Rive Droite du Rhône.

C’est sous la forme d’un questionnaire papier, distribué dans les boîtes aux lettres, que se tiendra la concertation publique. Les habitants voulant y participer devront renvoyer ou déposer ce questionnaire en mairie. D’après l’élu LR, les résultats de cette concertation, qui aura lieu par voie postale entre le 15 septembre et le 15 octobre 2023, permettra à la Ville et à la Métropole "de tirer les conséquences nécessaires"

Dans ce même communiqué de presse, Pierre Oliver dénonce la non communication envers sa mairie de la part des institutions écologistes : "La mairie du 2ème arrondissement n’avait pas été conviée à la conférence de presse de présentation du projet d’Apaisement de la Presqu’île et n’avait pas non plus été informée en amont des grandes lignes du projet".

Même constat pour le projet Rive Droite du Rhône : "Une fois encore, les élus du 2ème arrondissement n’ont pas été conviés à la conférence de presse de présentation, et découvrent le projet en même temps que les riverains et la presse", s’indigne-t-il.

Les résultats de cette concertation publique seront connus en fin d’année.