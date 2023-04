Réaménagement de la route de Genas : "le Sytral ne nous écoute pas" déplore la mairie de Bron

La Sytral a décidé de l’implantation d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) sur la route de Genas. Si les élus brondillants ne sont pas contre un réaménagement de cette route, ils n’apprécient pas les conditions dans lesquelles le projet se construit. "Le Sytral ne nous écoute pas, preuve en est, nous n’avons pas été invités au premier comité de pilotage", indique Marion Carrier, adjointe déléguée aux mobilités, à la voirie, à la transition environnementale et au quartier Genêts Lacouture de Bron. C’est durant ce premier comité que le tracé et le choix d’un BHNS a été décidé, sans l’avis ni l’accord de la mairie de Bron.

D’après Marion Carrier, choisir un BHNS est purement temporel et politique. "Un BHNS sera terminé en 2025 alors que les écologistes sont encore en place, ce qui ne sera pas le cas d’un tramway, qui serait terminé après 2026". Marion Carrier ne veut pas que la route de Genas "ressemble à la rue Léon Blum à Villeurbanne ou le cours Lafayette à Lyon".

L’adjointe déplore donc ce projet autant dans sa forme avec la non-communication du Sytral, ou encore de manière plus concrète avec les différentes conséquences que la création de la BHNS va entraîner. Concrètement, d’après la mairie, ce projet va entraîner des problématiques de circulation, de stationnement et la trentaine de petits commerces qui se trouvent sur le tracé sur la commune de Bron sera fortement impactée car leur stationnement privé sera supprimé. Aucune solution n’a, selon la mairie, été trouvée pour maintenir les places des PMR près des commerces, même constat pour les aires de livraisons. Des expropriations de riverains et de commerçants sont également prévues.

En réaction à ces annonces, des habitants et des commerçants ont monté un collectif pour essayer de se faire entendre auprès du Sytral. Ce collectif se plaint du format actuel de ce projet : "Le BHNS va tuer le commerce de proximité et le stationnement résidentiel. Il est inadapté et son apport est largement inférieur à celui d’un tramway ou d’un métro", indique le collectif. Une pétition a été lancée et a récolté déjà près de 3000 signatures.