Mairie de Lyon : objectif baisse de 10% de consommation d’énergie en 2 ans 

La mairie se targue d’avoir placé la sobriété énergétique au cœur de ses politiques publiques avec notamment plusieurs mesures concernant le chauffage des terrasses, la régulation des températures dans les bâtiments publics, la rénovation thermiques des bâtiments municipaux, la signature d’un traité de non-prolifération des combustibles fossiles ou encore un arrêté sur la sobriété énergétique règlementant l’usage de la climatisation dans les commerces.

Elle ajoute que 400 millions d’euros sont aussi dédiés à "la transition écologique dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, avec notamment une action forte sur le recours aux énergies renouvelables".

Création d’un groupe de travail transpartisan

Avec pour but de "dépasser les clivages politiques", ce groupe "étudiera un large panel de mesures innovantes et ambitieuses" comme la température dans les équipements, le bilan carbone des déplacements et l’intensité et les horaires de l’éclairage urbain.

Présidé par Steven Vasselin, Adjoint au Maire de Lyon délégué à la petite enfance, ce groupe de travail travaillera en lien avec la Métropole de Lyon pour "aboutir à des mesures concrètes et efficaces".

Le Maire de Lyon, Grégory Doucet, se dit "prêt à travailler avec l’Etat pour être à la hauteur de la crise".