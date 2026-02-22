Lynchage de Quentin : le père de Jacques-Elie Favrot n'est pas un juge, le ministère de la Justice dément enfin

Les équipes de Gérald Darmanin auront attendu près d'une semaine pour démentir l'évidence. Ce samedi 21 février, le porte-parole du ministère de la Justice a annoncé que le père de Jacques-Elie Favrot, contrairement aux théories qui fleurissaient sur les réseaux sociaux, n'était pas un juge du tribunal judiciaire de Lyon.

Michel Favrot a en réalité un homonyme, effectivement magistrat de premier grade, mais avec lequel il n'a aucun lien.

"Le ministère de la Justice dément formellement cette affirmation. Cette rumeur est néanmoins l’occasion de rappeler que les magistrats répondent à des règles déontologiques strictes. Ces dernières les empêchant évidemment de prendre part à un dossier qui concernerait un proche ou un membre de leur famille", précise le porte-parole du ministère.

Depuis plusieurs jours, une fausse information circule, selon laquelle le père de l’un des mis en examen dans l’affaire concernant la mort de Quentin Deranque serait magistrat.



Le ministère de la Justice dément formellement cette affirmation.



Cette rumeur est néanmoins… — Porte-parole du ministère de la Justice (@Porte_parole_MJ) February 21, 2026

Sur X notamment, les théories selon lesquelles l'interpellation tardive de Jacques-Elie Favrot - dénoncé dès vendredi par Némésis, interpellé seulement le mardi suivant - résultait d'une intervention de son père juge auprès du procureur, fleurissaient.

Michel Favrot avait pris la parole dans la semaine sur RTL. S'il ne revenait pas sur ces accusations d'être un magistrat, il estimait que son fils, collaborateur parlementaire de Raphaël Arnault, serait "blanchi de tout ça".

Jacques-Elie Favrot a reconnu avoir porté des coups le 12 février dernier, mais nie être l'auteur de ceux donnés à Quentin Deranque. Mis en examen jeudi, il est depuis incarcéré.