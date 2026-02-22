Judiciaire

Lynchage de Quentin : le père de Jacques-Elie Favrot n'est pas un juge, le ministère de la Justice dément enfin

Lynchage de Quentin : le père de Jacques-Elie Favrot n'est pas un juge, le ministère de la Justice dément enfin

Le porte-parole du ministère de la Justice vient de démentir une fake news qui circulait depuis des jours sur les réseaux sociaux. Michel Favrot, père de Jacques-Elie Favrot, actuellement incarcéré pour le lynchage de Quentin Deranque, n'est pas un magistrat lyonnais.

Les équipes de Gérald Darmanin auront attendu près d'une semaine pour démentir l'évidence. Ce samedi 21 février, le porte-parole du ministère de la Justice a annoncé que le père de Jacques-Elie Favrot, contrairement aux théories qui fleurissaient sur les réseaux sociaux, n'était pas un juge du tribunal judiciaire de Lyon.

Michel Favrot a en réalité un homonyme, effectivement magistrat de premier grade, mais avec lequel il n'a aucun lien.

"Le ministère de la Justice dément formellement cette affirmation. Cette rumeur est néanmoins l’occasion de rappeler que les magistrats répondent à des règles déontologiques strictes. Ces dernières les empêchant évidemment de prendre part à un dossier qui concernerait un proche ou un membre de leur famille", précise le porte-parole du ministère.

Sur X notamment, les théories selon lesquelles l'interpellation tardive de Jacques-Elie Favrot - dénoncé dès vendredi par Némésis, interpellé seulement le mardi suivant - résultait d'une intervention de son père juge auprès du procureur, fleurissaient.

Michel Favrot avait pris la parole dans la semaine sur RTL. S'il ne revenait pas sur ces accusations d'être un magistrat, il estimait que son fils, collaborateur parlementaire de Raphaël Arnault, serait "blanchi de tout ça".

Jacques-Elie Favrot a reconnu avoir porté des coups le 12 février dernier, mais nie être l'auteur de ceux donnés à Quentin Deranque. Mis en examen jeudi, il est depuis incarcéré.

Tags :

Jacques-Elie Favrot

Lynchage de Quentin

Quentin Deranque

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Question philosophique le 22/02/2026 à 08:53

Que prouve que cette affirmation n est pas elle même une fake news ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.