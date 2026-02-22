Médecin sans être inscrit à l'Ordre ? Ce maire de la Métropole de Lyon rattrapé par une polémique avant les élections

Plus le premier tour des municipales le 15 mars va se rapprocher, plus tous les coups seront permis. Olivier Araujo l'apprend à ses dépends. Le maire LR de Charly, candidat à sa réélection, se retrouve englué dans une polémique révélée par le Progrès.

Nos confrères ont été prévenus par une source anonyme qu'Olivier Araujo, médecin du travail chez Ugitech, se présenterait illégalement comme docteur, et exercerait tout aussi illégalement son activité. Car l'édile charlirot n'aurait jamais soutenu sa thèse de doctorat, et ne serait donc pas inscrit à l'Ordre des médecins. Une usurpation présumée pouvant être punie de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.

L'Ordre des médecins a confirmé les faits, tandis qu'Olivier Araujo explique ne pas avoir pu soutenir sa thèse durant son mandat, et prévoyait de le faire avant avril prochain, après les élections.

Toutefois, le maire de Charly était dans les clous pour exercer comme médecin du travail. Du moins, entre 2018 et 2022. Car sa licence de médecin non-thésé n'a pas été renouvelée par l'intéressée, jusqu'à ce que le quotidien régional le contacte.

Olivier Araujo a annoncé porter plainte pour diffamation, rappelant également ne pas faire l'objet de procédure de la part de l'Ordre des médecins.