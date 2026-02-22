Marche pour Quentin Deranque à Lyon : aucun débordement signalé dans la soirée

"Il y a environ 1h, une agression raciste a eu lieu près du Jardin des Plantes à la Croix-Rousse", "groupe de 10-15 fafs qui sont en train de traverser le pont de la Guillotière vers Bellecour"...

Sur les boucles Telegram de l'ultragauche, la journée et la soirée de samedi ont été consacrées à la recherche d'adversaires potentiels à signaler.

Pourtant, selon la préfecture du Rhône, aucun fait "en lien avec la manifestation" n'a été à déplorer dans la nuit.

Le risque était fort de voir des membres de l'ultradroite, venus à Lyon pour la marche pour Quentin Deranque, chercher la confrontation une fois la nuit tombée. D'autant que certains profils violents et extrémistes, parfois venus des pays frontaliers, avaient été recensés par les services de renseignements.

Comme lors de la marche de l'après-midi, ces derniers se sont finalement "contentés" d'expressions orales et de gestes répréhensibles signalés par la préfète du Rhône Fabienne Buccio au procureur de la République de Lyon, sans verser dans la violence physique.

Une seule interpellation aura donc été menée samedi, d'une personne porteuse d'un couteau et d'un marteau qui se trouvait en queue de cortège durant la marche.