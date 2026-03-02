L'ancien député-maire de Villefranche-sur-Saône condamné en appel pour détournement de fonds publics

Pris la main dans le sac, Bernard Perrut cherche à laver son honneur au tribunal. Condamné en première instance en 2024 à 1 an de prison avec sursis et 60 000 euros d'amende pour détournement de fonds publics, l'ex-député et ancien maire de Villefranche-sur-Saône (1997-2022) a subi le même sort en appel.

Cette fois, Bernard Perrut a écopé de 6 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité, sans exécution provisoire. Un allégement de la peine, notamment avec l'absence d'amende.

Cela n'empêchera pas l'intéressé de se pourvoir en cassation, estimant qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel.

Pour rappel, le conseiller régional avait confondu ses indemnités représentatives de frais de mandat (IRFM) avec son compte en banque personnel. Les enquêteurs estiment qu'entre 2015 et 2017, il avait détourné 74 000 euros. Tandis que le PNF évoquait plutôt 100 000 euros. Une somme que Bernard Perrut a d'ores et déjà remboursé à l'Assemblée Nationale, qui ne s'était d'ailleurs pas constituée partie civile dans cette affaire.