Judiciaire

L'ancien député-maire de Villefranche-sur-Saône condamné en appel pour détournement de fonds publics

Bernard Perrut a été de nouveau condamné en appel pour détournement de fonds publics. L'ancien député LR de la 9e circonscription du Rhône avait utilisé 74 000 euros de frais de mandat pour des dépenses personnelles.

Pris la main dans le sac, Bernard Perrut cherche à laver son honneur au tribunal. Condamné en première instance en 2024 à 1 an de prison avec sursis et 60 000 euros d'amende pour détournement de fonds publics, l'ex-député et ancien maire de Villefranche-sur-Saône (1997-2022) a subi le même sort en appel.

Cette fois, Bernard Perrut a écopé de 6 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité, sans exécution provisoire. Un allégement de la peine, notamment avec l'absence d'amende.

Cela n'empêchera pas l'intéressé de se pourvoir en cassation, estimant qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel.

Pour rappel, le conseiller régional avait confondu ses indemnités représentatives de frais de mandat (IRFM) avec son compte en banque personnel. Les enquêteurs estiment qu'entre 2015 et 2017, il avait détourné 74 000 euros. Tandis que le PNF évoquait plutôt 100 000 euros. Une somme que Bernard Perrut a d'ores et déjà remboursé à l'Assemblée Nationale, qui ne s'était d'ailleurs pas constituée partie civile dans cette affaire.

bernard perrut

4 commentaires
Comme par hasard le 02/03/2026 à 07:56

Tient un LR de plus comme wauguiez avec 100k€ de repas la droite adore de tapis dans la caisse la racaille en Cole blanc
Aulas est le candidat de LR et de Macron les lyonnais diront non à ces amis

Catalan le 02/03/2026 à 07:54

il n a rien détourné, mais curieusement a remboursé.

juste une vieille le 02/03/2026 à 07:13
Ex Précisions a écrit le 02/03/2026 à 06h53

En même temps c'est un LR, ceci explique cela ;-)
Mais les excuses à la c... de confondre son compte bancaire avec les impôts des français ça ne passe pas...

nevrose administrative

Pauvre type le 02/03/2026 à 07:09

La soupe est bonne...

Ex Précisions le 02/03/2026 à 06:53

En même temps c'est un LR, ceci explique cela ;-)
Mais les excuses à la c... de confondre son compte bancaire avec les impôts des français ça ne passe pas...

