Détournement de fonds publics : l'ex-député Bernard Perrut condamné mais reste en poste

L'ancien député et ex-maire de Villefranche-sur-Saône a été condamné ce lundi pour détournement de fonds publics par utilisation abusive de ses indemnités représentatives de frais de mandat. Le tribunal judiciaire de Paris a prononcé une peine d'un an de prison avec sursis, assortie d'une amende de 60 000 euros et d'une peine d'inéligibilité de cinq ans.

C'est davantage que ce qui avait été requis par le représentant du Parquet national financier qui avait conduit l'enquête concernant l'ancien édile caladois.

Mais la justice n'obligera pas Bernard Perrut à démissionner de son actuel mandat de conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les peines d'inéligibilité sont souvent l'occasion pour les élus de devoir se retirer. Mais dans ce cas-là, il peut continuer à siéger à la Région mais n'aura pas le droit à se présenter à d'autres élections jusqu'en 2029.

Pour rappel, il était reproché à Bernard Perrut d'avoir pioché entre 2015 et 2017 pas moins de 94 661 euros dans ses indemnités représentatives de frais de mandat (IRFM) pour faire des achats personnels.

Il avait également sous-évalué son patrimoine déclaré dans ses déclarations à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Des faits partiellement reconnus par l'intéressé qui a joué la carte de la bonne foi et de la méconnaissance des règles. Il a également consenti à rembourser la somme détournée auprès de l'Assemblée nationale.