A l'Assemblée, un député du Rhône alerte sur le danger des déprogrammations à l'hôpital

Bernard Perrut - LyonMag

Depuis le début de la crise sanitaire, les déprogrammations se font de plus en plus massives dans les hôpitaux lyonnais et français pour laisser de la place aux patients Covid.













Une situation très grave selon le député LR du Rhône Bernard Perrut. "Les retards de prise en charge des malades atteints du cancer pourraient entraîner plusieurs milliers de décès supplémentaires", a-t-il alerté au sein de l'Assemblée nationale ce mardi. "L'aggravation des symptômes, la déprime, l'anxiété, le sentiment d'abandon des malades victimes collatérales... nous ne pouvons pas faire un pari sur la santé de certains pour soigner celles des autres", a-t-il poursuivi. Devant l'Hémicycle, le Caldaois a assuré s'appuyer sur des situations hospitalières réelles comme à Lyon ou à Villefranche. Il a conclu en demandant qu'aucune vie ne puisse être "sacrifiée".