Bernard Perrut, ma petite entreprise familiale connaît la crise

Plus dur sera la chute. Bernard Perrut devra affronter la justice parisienne à la rentrée après avoir fait l'objet d'une enquête du parquet national financier (PNF). Ce dernier estime que l'ancien député de la 9e circonscription du Rhône (1997-2022), et ancien maire de Villefranche-sur-Saône (2008-2017), n'a pas été réglo lors de son quatrième et avant-dernier mandat de parlementaire. Le PNF évoque même une somme de 100 000 euros détournée à des fins personnelles et piochée dans ses indemnités représentatives de frais de mandat.

L'IRFM sert à couvrir les frais de représentation des députés, mais certains ont déjà été pris la main dans le pot de confiture, notamment pour rembourser les emprunts de leur permanence parlementaire ou d'un éventuel logement à Paris.

Quels sont les faits reprochés à Bernard Perrut ? L'élu régional garde le silence, le PNF également. Officiellement, on sait simplement qu'il a déjà remboursé ces 100 000 euros détournés entre 2015 et 2017. Selon nos informations, ces IRFM auraient servi à financer l’acquisition de sa permanence parlementaire du 227 boulevard Gambetta, à Villefranche.

S'il joue la carte de la bonne foi, l'ancien édile caladois risque également gros sur le second volet de l'affaire. Car le PNF estime qu'il a minoré son patrimoine dans ses déclarations à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Les faits évoqués sont "évaluation mensongère de son patrimoine par minoration" et "omission de déclaration d’une partie substantielle de son patrimoine". Là encore, les juges financiers gardent le secret sur ce que Bernard Perrut aurait oublié de déclarer.

Conséquence politique de ce nouveau couac judiciaire pour l'élu Les Républicains du Rhône : ses pairs l’ont écarté. Le poste de secrétaire départemental du parti lui a été retiré en mai et confié à Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon.

Il y a aussi ceux qui dénoncent son comportement avec Alexandre Portier, qui lui a succédé l’an dernier dans la 9e circo. Longtemps, Bernard Perrut a imaginé que son fils Charles perpétue la dynastie. Lui-même avait succédé à son père Francisque. Se rabattant finalement sur un jeune élu caladois, prof de philo, Perrut avait tenté de lui imposer plusieurs conditions. La réalisation de leur affiche de campagne commune pour les législatives - Bernard Perrut étant le suppléant d’Alexandre Portier - a été un vrai point de discorde.

Puis, après l’élection du député face au macroniste Ambroise Méjean, les prises de bec se sont répétées. Alexandre Portier a ainsi refusé de reprendre la permanence du boulevard Gambetta et de la louer à son prédécesseur. Il a également dit non aux demandes de Bernard Perrut de conserver son équipe de collaborateurs et d’y intégrer son fils Charles.

Ce dernier a finalement trouvé une place aux côtés d’Alexandre Vincendet, député de la 7e circonscription, où sa grande taille ne passe pas inaperçue lors de ses déplacements.

À Lyon comme à Villefranche, la politique en famille finit généralement mal.