Lyon : l’hôpital Pierre Wertheimer fête ses 60 ans ce mardi

L’hôpital neurologique et neurochirurgical Pierre Wertheimer a 60 ans. Depuis sa création en 1963, il s’est développé et est devenu l’un des plus grands hôpitaux neurologiques d’Europe. Il compte aujourd’hui 200 professionnels et accueille chaque année près de 100 000 patients.

"L’hôpital continue de révolutionner la médecine du système nerveux", affirme l’établissement dans un communiqué. Et, pour fêter ses 60 ans ce mardi, "l’hôpital neuro" a choisi Laurent Gerra, humoriste et acteur lyonnais comme parrain de la journée.

Au programme, un forum des associations avec des stands de sensibilisation et d’information de 9 h 30 à 16 h 30, deux conférence grand public de 9 h 30 à 12 h sur "Les grands personnages à l’origine de l’hôpital" et la "La mémoire en 7 mots", l’inauguration d’une fresque historique en présence de Laura Gerra de 11 h 50 à 12 h 10 et enfin, un discours institutionnel de 12 h 15 à 13 h en présence du directeur général des Hospice Civils de Lyon Raymond Le Moign, du maire de Lyon Grégory Doucet et du maire de Bron Jérémie Breaud.