Vénissieux : les urgences nocturnes de l’hôpital ont repris du service

Le service des urgences de nuit était fermé de 22 heures à 8 heures depuis le 6 mars 2023. Cette fermeture avait été causée par un manque de personnel et l’établissement en déficit d’environ 19 millions d’euros était placé en redressement judiciaire.

Ainsi, l’hôpital Les Portes du Sud a été repris par le groupe Pauchet Santé et la SAS CD-Run. Le président avait mis un point d’honneur pour que les urgences puissent être relancées de nouveau.

Le groupe hospitalier étant le plus proche pour les habitants de Feyzin, de Mions et de Corbas, la fermeture des urgences avait été fortement contestée. L’hôpital comprend 450 professionnels de santé ainsi que 322 lits. Sur place, plusieurs activités y sont pratiquées : chirurgie, maternité, médecine, accueil des Urgences et traitement du cancer.