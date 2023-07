Lyon : l'ARS demande à privilégier le médecin plutôt que les urgences

La saturation des urgences devient un problème plus important en été, saison propice aux bobos en tout genre et durant laquelle le personnel peut être moins présent dans certains services.

D'où la campagne lancée à l'échelle du territoire par l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

"Les services d’urgences ont vocation à prendre en charge d’abord, et en priorité, les urgences vitales qui nécessitent une réponse immédiate en termes de soins médicaux et de moyens. Les services d’urgences sauvent des vies chaque jour, soulagent de fortes douleurs, soignent des blessures graves et pratiquent des gestes d’experts. Ils sont au service de tous mais pour rester efficaces, ils doivent se concentrer sur les patients en réel état d’urgence", indique l'ARS.

Cette dernière incite les Lyonnais à appeler en priorité leur médecin traitant ou son remplaçant en cas de vacances, voire même aller voir un pharmacien.

L'ARS a aussi lancé un site répertoriant les médecins de garde et les lieux de soins.

Enfin, il est conseillé d'appeler le 15 avant de se rendre éventuellement aux urgences. Des médecins de garde sont répartis par secteurs géographiques. L’appel au 15 vous permettra d’obtenir un créneau de consultation, en fonction de votre secteur géographique.