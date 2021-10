Les urgences de l’hôpital Lyon Sud déménagent provisoirement pour deux ans

Le projet Blocs Accueil Urgences Réanimation Lyon-Sud a pour objectif de restructurer jusqu’en 2026 des blocs, des services de soins critiques et des urgences de l’hôpital Lyon Sud situé à Pierre-Bénite après un constat de vétusté.

C’est dans ce cadre de ces travaux que le Service d’Accueil des Urgences (SAU) de l’établissement hospitalier déménage provisoirement au bâtiment 3A pour une durée de 24 mois à compter de ce jeudi 7 octobre.

Ce nouveau service provisoire des Urgences sera doté de cinq boxes de consultation en filière courte, dont un box pour les plâtres et un box dédié à la gynécologie, neuf boxes en filière médico-chirurgicale, dont un pour la prise en charge des urgences vitales. Les Urgences fonctionneront toujours 24h/24 et 7jours/7 avec la présence de neuf infirmières et six médecins urgentistes.

Ce déménagement provisoire aura lieu jusqu’en octobre 2023.