Une voiture force un contrôle routier, un policier hospitalisé à Lyon

Aux environs de 14h30 dans le quartier de l’Isle sur les quais du Rhône, le fonctionnaire de police a été fauché par un véhicule qui a forcé un contrôle routier au niveau d’un rond-point d’après les informations du Dauphiné Libéré. Projeté au sol, l’homme est resté inanimé et a été aussitôt secouru par les sapeurs-pompiers et une équipe des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) de Vienne. Son pronostic vital ne serait pas engagé mais le commandant a tout de même été transporté en urgence absolue à l’hôpital Lyon Sud et souffrirait de blessures sérieuses.

Concernant les suspects, quatre personnes à bord de la voiture ont pris la fuite après avoir percuté la victime. Le véhicule a été retrouvé plus tard par la police mais le conducteur est toujours recherché par les forces de l’ordre. Cependant, deux personnes ont été arrêtées et sont actuellement en garde à vue.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Vienne pour tentative d’homicide volontaire et refus d’obtempérer.