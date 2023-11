Bientôt un Lidl XXL dans l’ex-garage Citroën de Lyon !

Une nouvelle vie pour le rez-de-chaussée du bâtiment "Citroën New Deal" dans le 7e arrondissement de Lyon. Selon Actu Lyon, Lidl va prochainement s’installer dans l’ancien garage classé monument historique.

Le coup d’envoi des travaux serait prévu au début de l’année 2024 pour une ouverture espérée au premier trimestre 2025. "Le supermarché sera plus grand et plus confortable. C’est un gros plus pour nos salariés avec des locaux plus spacieux pour le personnel, des réserves plus grandes…", explique à nos confrères Thibaut Bart, le responsable immobilier régional de Lidl. Une référence au magasin de l’enseigne de hard discount actuellement installé en face du bâtiment "Citroën New Deal" au 50 rue de Marseille.

Ce projet a trouvé l’accord de la Ville de Lyon et de la Métropole tout comme celui de la commission nationale de l’aménagement commercial. Reste désormais à savoir comment les travaux de ce futur Lidl XXL vont être menés puisque le classement historique du bâtiment ne permet pas de toucher à la devanture ou d’y poser une enseigne. Affaire à suivre…