Déménagement des urgences ophtalmologiques de l’Hôpital Edouard Herriot ce lundi

Les urgences ophtalmologiques de l’hôpital Edouard Herriot vont être déplacées dès lundi. Le service prendra place dans le bâtiment modulaire 41, situé à côté du Pavillon U.

Afin d’assurer la continuité de soins, les urgences fermeront leurs portes à 7h30 et les rouvriront instantanément, quelques centaines de mètres plus loin, dans le bâtiment modulaire 41.Au-delà des urgences, c’est l’ensemble du service d’ophtalmologie qui quitte le Pavillon C dans le cadre de "travaux de modernisation qui dureront une vingtaine de mois et amélioreront l’accueil du public".

L’intérieur du bâtiment sera intégralement reconstruit et modernisé. Seule la façade sera conservée à l’identique. Ce chantier va coûter près de 20 millions d’euros, en grande partie pris en charge par les HCL (Hospices Civils de Lyon).

Ce déplacement permettra de gagner en confort et en fluidité lors de la prise en charge des patients dans un service qui est l’un des plus importants des HCL et le principal service d’ophtalmologie de la région.

Des fléchages et panneaux directionnels indiqueront le nouvel emplacement, à partir des différentes entrées de l’hôpital pour les personnes qui se rendront aux urgences.

À noter que le Pavillon C, dont l’entière rénovation a déjà commencé, rouvrira fin 2023.