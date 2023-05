Lyon : infestation de punaises de lits aux urgences Edouard Herriot

Ce lundi, la rédaction de LyonMag a reçu un mail concernant une "grave situation" aux urgences. D’après un des soignants qui préfère rester anonyme, un patient infesté de punaises a été reçu samedi matin. Lorsque ce dernier est reparti, la direction n’aurait alors pas voulu faire intervenir une société de désinfection car "la procédure est de condamner le box en attendant les jours ouvrés, car cela leur revient moins cher".

En revanche, selon les Hospices Civils de Lyon, une intervention de désinsectisation a eu lieu dès le samedi. S’il y a bel et bien eu un retard dans la mise en place du procédé, il s’agirait en réalité d’un malencontreux problème d’organisation. Le prestataire habituel des HCL n’était pas disponible et le temps de passer à une autre entreprise, les punaises ont pu prendre place plus rapidement.

Douze heures après la première découverte de punaises, la direction a fait nettoyer le box via une entreprise de désinsectisation tout en continuant à recevoir des patients. Ces derniers ont cependant été réorientés vers le pavillon G selon les HCL.

Une situation pas si rare

Le dimanche, les choses se seraient accélérées selon le soignant lorsque le cadre d’astreinte des urgences a trouvé une punaise sur son pantalon. Mais une journée après avoir reçu le patient infecté, de nombreuses punaises ont été trouvées dans des couloirs et le scanner utilisé par le patient pour un examen a dû fermer à cause de la présence d’insectes. Pour autant, d’après le service des urgences, l’opération de désinsectisation a été renouvelée ce dimanche ainsi que ce lundi à l’accueil et sur le scanner en question.

Certains patients, venus pour bien d’autres raisons, se sont retrouvés avec des punaises sur le chemin du retour, une situation que déplore le soignant : "Bien évidemment, la direction ne rembourse ni les soignants ni les patients infestés qui devront payer de leur poche pour désinfecter leur appartement." Sur ce point, les HCL n’ont pas su répondre et cette problématique n’aurait pas été envisagée par la direction.

Ce n’est pour autant pas la première fois que les HCL sont confrontés à des insectes. Il arrive que des personnes débarquent comme le patient dans ce cas présent "dans une situation d’hygiène très dégradée" d’après les urgences et amènent avec elles des poux. Seule différence présentement, cette opération a pris plus de temps.

Le pavillon A des urgences Edouard Herriot a été fermé ce lundi matin pour une réouverture prévue à 17h.

A.C.