Près de Lyon : une e-station Lidl bientôt inaugurée, une première dans la grande distribution

L'enseigne Lidl va inaugurer une station entièrement dédiée à la recharge des véhicules électriques sur le parking de son magasin de Villefranche-sur-Saône.

Comme les stations-services classiques, ces e-Stations bénéficient d’une ouverture 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec des bornes alimentées par des panneaux photovoltaïques en toiture.

Elles sont composées de 13 places de stationnement munies de prises de charge accélérées, rapides et ultra rapides. Le modèle le plus puissant existant actuellement en France sera disponible et pourra délivrer 360kW de puissance permettant de recharger 100 km en moins de 3 minutes.

L'inauguration aura lieu lundi prochain.