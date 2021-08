Quitter Paris : les cadres franciliens maintiennent Lyon dans le trio de tête

Lyon arrive une nouvelle troisième du classement réalisé par Cadremploi portant sur les villes françaises où les cadres franciliens rêvent de déménager.

La neuvième édition de cette étude, publiée ce jeudi, met une nouvelle fois en avant la volonté de ces derniers de quitter Paris. Ils sont cette année 82% à souhaiter plier bagages en raison notamment du coût de la vie trop élevé ou encore du temps passé dans les transports en commun.

Bordeaux arrive à nouveau en tête des villes les plus plébiscitées par près de 49% des cadres franciliens interrogés. Viennent ensuite Nantes (40,9%) et Lyon (30,1%). Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse, Rennes, Nice, Tours et Lille complètent le Top 10 de cette étude.