Incidents au stade Charléty : l’OL "prend acte" de la décision de la FFF

Après deux semaines de polémiques, la Fédération a décidé de punir sévèrement les deux clubs. Ainsi, l’OL et le PFC se sont vus exclus de la compétition. Les Parisiens seront privés de stade lors des 5 prochains matchs tandis que les supporters Lyonnais n’auront plus le droit de se déplacer à l’extérieur jusqu’à la fin de la saison de Ligue 1. Aussi, une amende de 52 000 euros avec sursis a été infligée à l’Olympique Lyonnais.

C’est au lendemain de cette commission de discipline que le club de Jean-Michel Aulas a souhaité réagir. "L’Olympique Lyonnais prend acte des lourdes sanctions de la commission de discipline de la FFF et poursuit son travail d’identification des personnes impliquées dans les incidents lors du match PFC / OL", est-il écrit en préambule.

"Sans minimiser le comportement inacceptable de l’ensemble des individus impliqués, et sans attendre, l’Olympique Lyonnais a pris les décisions les plus importantes en matière de sanctions des supporters incriminés. D’ores et déjà, quatre plaintes nominatives, accompagnées d’interdictions de stade, ont été déposées. Elles visent aussi bien des supporters individuels que des responsables de groupes. D’autres plaintes suivront et l’Olympique Lyonnais fera preuve de la plus grande fermeté", poursuit le club.

Dans les semaines qui suivent, d’autres individus violents devraient être identifiés. Le président du Paris FC, Pierre Ferracci, tiendra quant à lui une conférence de presse le 5 janvier.