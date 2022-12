Fusillade à Paris : les élus lyonnais apportent leur soutien à la communauté kurde

La fusillade a déjà fait trois morts et trois blessés dans un centre culturel kurde et dans un salon de coiffure. Le suspect âgé de 69 ans est bien connu des services de police. Sous contrôle judiciaire, il avait déjà agressé des migrants en décembre 2021 et avait poignardé un individu en 2016. Il est sorti de prison la semaine dernière.

La procureure de Paris va prendre en compte la possibilité d’un motif raciste de cette attaque. Pour l’instant, la piste terroriste n’est pas privilégiée.

"Le terrorisme d’extrême-droite tue"

A Lyon, plusieurs élus ont réagi sur Twitter. Le maire écologiste Grégory Doucet "exprime toute sa solidarité aux Parisiennes et Parisiens". Il apporte également son soutien à la "communauté kurde". Le député LFI du Rhône Gabriel Amard se dit "triste et en colère". Selon lui, "à laisser faire les racistes voilà où l’on va". Cet avis est partagé par la députée EELV Marie-Charlotte Garin : "Le terrorisme d’extrême-droite tue."

Sarah Tanzilli, députée Renaissance du Rhône se dit quant à elle "bouleversée par la fusillade".

A Lyon, le groupe Antifa organise un rassemblement ce vendredi à 17h sur la place Bellecour "en soutien aux camarades kurdes".

J'apporte mon soutien aux familles et aux proches des victimes de la fusillade à Paris ainsi qu'à la communauté Kurde.



Lyon exprime toute sa solidarité aux Parisiennes et Parisiens. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) December 23, 2022

Bouleversée par la fusillade intervenue ce matin à #Paris10 au centre culturel kurde, là-même où il y a 10 ans, 3 militantes kurdes étaient assassinées.



Mes pensées vont aux proches des victimes et à cette communauté, de nouveau endeuillée.



Solidarité avec le peuple #kurde. — Sarah Tanzilli (@sarah_tanzilli) December 23, 2022

Attaque contre le centre culturel kurde Paris 10ème arrondissement. Tristesse et colère. Condoléances aux familles. L'auteur, de 69 ans, s'en est pris il y a un an à un camp de migrants. À laisser faire les racistes voilà où l’on va. — Gabriel Amard (@gabrielamard) December 23, 2022