Les Parisiens de plus en plus tentés par Lyon

L’institut national de la statistique et des études économiques dresse un constat en cette rentrée : les départs en Ile-de-France sont, chaque année, plus nombreux que les arrivées, avec un déficit migratoire en 2018 de plus de 100 000 habitants.

Ce phénomène s’observe surtout chez les personnes seules et en couple. L’intérêt de ces déménagements sur des territoires urbains comme à Lyon est l’occasion d’habiter un logement plus grand, voire une maison, notamment pour les couples. Entre l’ancien et le nouveau logement, le gain de surface est en moyenne de 18 m².

Lyon attire surtout les moins de 40 ans

Lorsque ces personnes s’installent à Lyon, les Franciliens disposent de revenus globalement supérieurs à ceux des résidents du même âge déjà présents (15 % de plus en moyenne). Les écarts de niveau de vie avec les résidents déjà installés sont particulièrement importants pour les ménages de 40 à 59 ans arrivant dans des communes comme Lille, voire Lyon, ainsi que pour les ménages les plus âgés.

Lyon est ainsi la 1ère commune la plus attractive, en nombre d’arrivants, pour les parisiens de moins de 40 ans. Une fois installés, ces nouveaux arrivants ont un niveau de vie médian supérieur de 31 % à celui des ménages résidents de la même tranche d’âge.