Incidents lors de Paris FC - Lyon : quatre ultras du PSG interdits de stades franciliens

Le 17 décembre dernier, l'Olympique Lyonnais a vu son 32e de finale de Coupe de France face aux Franciliens interrompu à la mi-temps en raison d'une bagarre générale en tribune suivie de plusieurs jets de pétards et de projectiles.

Si les décisions sportives ont déjà été prises par la commission de discipline de la Fédération Francçaise de Football (élimination des deux équipes, interdiction de déplacements des supporters lyonnais, amendes,...), le travail policier et judiciaire continue.

Ce dimanche, le journal L'Equipe a appris que quatre ultras du Paris-Saint-Germain, dont le leader du mouvement "Ferveur Parisienne", ont reçu une notification d'interdictions de stades.

Ces derniers, impliqués dans le déferlement de violence, ne peuvent désormais plus se rendre au stade Charléty. Et les pouvoirs publics sont allés encore plus loin en poussant ces interdictions jusqu'aux stades du PSG, du Red Star FC, de Créteil et... du PSG Handball.

Comme le veut la procédure, les quatre supporters devront pointer au commissariat à chaque rencontre des quatre équipes.