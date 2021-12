Incidents lors de Paris FC - Lyon : le dossier étudié dès ce lundi soir

Mais certainement pressée par le temps, la Fédération Française de Football a décidé d'avancer la réunion à ce lundi. En effet, les 16e de finale de la Coupe de France auront lieu début janvier et il faut absolument déterminer de la suite à donner à ce match, dont le vaiqueur doit affronter l'OGC Nice au prochain tour.

Le dossier a donc été mis en instruction et les membres de la commission doivent désormais analyser tous les éléments dont ils disposent. Selon RMC Sport, plusieurs supporters du PSG, et plus précisément du groupe "Porte 411", seraient impliqués.

Un défaut du dispositif de sécurité a aussi été noté, malgré l'assurance montrée par le président de PFC sur ce point. Les sanctions devraient tomber en fin de semaine.