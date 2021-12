Incidents lors de Paris FC - OL : aucune interpellation et un policier blessé

La préfecture de Police de Paris a confirmé auprès de l’AFP qu’aucune interpellation n’avait eu lieu à la suite des évènements de ce vendredi soir en Coupe de France de football. Par ailleurs, l’agence a appris que deux personnes, un policier et un supporter, avaient été légèrement blessées.

Pour rappel, le match opposant l’OL au Paris FC a été interrompu à la mi-temps à cause de la violence de certaines personnes présentes dans le stade francilien.

Si on ignore encore les raisons de ces échauffourées qui ont forcé des dizaines de spectateurs à se réfugier sur la pelouse, la FFF et les deux clubs ont d’ores et déjà lancé des enquêtes. La direction de l’OL a, par exemple, interdit ses supporters de déplacement "jusqu’à nouvel ordre".

La commission de la discipline de la Fédération se réunira quant à elle en début de semaine.