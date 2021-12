Incidents lors de PFC - OL : des circonstances sombres, le gouvernement intervient

Le déroulé exact des évènements est encore à définir. Beaucoup de témoins parlent d’une quinzaine de personnes, ne se revendiquant d’aucun des deux clubs en jeu, qui ont forcé l’entrée du haut du parcage des supporters lyonnais tout en lançant un pétard ou une bombe agricole.

Ces derniers auraient alors réagi de manière violente en mettant des cagoules et en allant au contact, provoquant ainsi une bagarre générale et en forçant les autres spectateurs à se réfugier sur la pelouse.

Quoi qu’il en soit, d’importants défauts du dispositif de sécurité ont été pointés du doigt. Les nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des stadiers en sous-effectif et complètement débordés par la situation.

Seule l’intervention d’une compagnie de CRS aura permis une séparation des individus véhéments.

Pour autant, le président du PFC, Pierre Ferracci, a publiquement demandé à Jean-Michel Aulas, patron de l’OL, de "calmer ses énergumènes". "Je crois que les responsabilités sont partagées. Tout n'est pas à mettre sur le dos de nos supporters. Il faudra bien analyser ce qu'il s'est passé. L'OL n'a pas à prendre l'entière responsabilité des incidents (…) j'attends de connaître ce qu'il s'est réellement passé", a, de son côté, déclaré le président. Chacun prêche sa paroisse, c’est de bonne guerre.

Alors il reviendra certainement aux instances fédérales et gouvernementales de jouer les arbitres pour tirer au clair toute cette histoire et adresser les sanctions les plus justes possible.

Selon nos confrères de L’Equipe, la ministre chargée des Sports Roxana Maracineanu aurait adressé un message à Noël Le Graët lui demandant "d’agir fermement". En attendant, la commission fédérale de discipline devrait se réunir en urgence en début de semaine pour décider des premières orientations à donner.

Un match perdu sur tapis vert est envisagé, selon RMC.