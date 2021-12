PFC-OL : les Bad Gones condamnent les violences et accusent les Parisiens

Il aura fallu attendre ce mardi soir pour que les Bad Gones prennent la parole à travers un communiqué des habitués du Virage Nord du Groupama Stadium.

Ils reviennent ainsi sur les "évènements déplorables" survenus au stade Charléty, à savoir des affrontements entre ultras parisiens et lyonnais. "Nous condamnons avec la plus grande fermeté les violences inqualifiables qui se sont déroulées ce jour-là. Ces actes déplorables n’ont pas leur place dans un stade de football et portent le discrédit sur notre sport, le club que nous aimons et l’association que nous faisons vivre", indiquent-ils en préambule.

Les Bad Gones ont ensuite tenu à donner leur version des faits, différente évidemment de celle martelée dans tous les médias par le président du PFC.

"Comme lors de chacun de nos déplacements, tout a été mis en oeuvre pour que tout se passe pour le mieux : de notre trajet en train jusqu’à la Gare de Lyon puis de notre transfert en bus, planifié avec les forces de l’ordre, jusqu’à ce que les 22 acteurs ne rentrent aux vestiaires. Pour ce qui est de la suite des évènements, nous laisserons la justice faire son travail sereinement pour déterminer les responsabilités de chacun et punir les individus responsables. Il est prouvé et acquis que les supporters lyonnais ont été initialement agressés par des supporters parisiens et nous donnerons les suites judiciaires qui s’imposent", clame le groupe du Virage Nord.

Une réaction qui n’a franchement pas fait l’unanimité sur les réseaux sociaux. De nombreux supporters de l’OL reprochant aux Bad Gones de ne pas faire amende honorable et de protéger les brebis galeuses en leur sein.