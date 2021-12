Fin du monopole à la SNCF : un Paris-Lyon à partir de 23 euros avec Trenitalia

La SNCF va devoir faire face à un nouveau concurrent en cette fin d’année. La compagnie publique italienne Trenitalia va proposer dès le 18 décembre des trains à grande vitesse entre Paris et Milan avec des arrêts à Lyon, Chambéry, Modane et Turin avec au bout des prix attractifs : à partir de 23 euros entre Paris et Lyon en "comfort standard", l’équivalent de la seconde classe, et dès 29 euros pour aller jusqu’à Milan depuis la capitale française. Il sera d’ailleurs possible d’acheter ces billets à compter de ce lundi 9h.

Deux allers-retours par jour, le matin et le soir, sont prévus complétant l’offre de 22 TGV et 2 Ouigo de la SNCF. Trenitalia sera ainsi le premier opérateur à concurrencer la compagnie française sur sa ligne la plus rentable entre Paris et Lyon. Et ce n’est peut-être que le début… "D’autres lignes ? Nous avons des études en cours mais pour l’instant, rien de concret", déclare Roberto Rinaudo, le PDG de Trenitalia France dans les colonnes du Parisien.