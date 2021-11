Stéphane Bern va fuir Paris la "poubelle" et le "laisser-aller général" des Parisiens

L’animateur, régulièrement bien représenté dans les classements de popularité auprès des Français, va toutefois quitter la capitale sans se retourner.

Au Parisien, il explique avoir eu une révélation durant les confinements qu’il a passé à la campagne. Selon lui, Paris est "devenue une poubelle" à cause de "la saleté, les trous dans la chaussée, les chantiers permanents, le bruit, et surtout, surtout, la violence".

Pour Stéphane Bern, il existe deux coupables : Anne Hidalgo et les Parisiens. Les habitants de Paris font preuve d’un "laisser-aller général" tandis que la maire socialiste, par ailleurs candidate à la présidentielle, a "sa part de responsabilité mais elle ne mérite pas tous les coups qui lui sont donnés". Il lui demande tout de même de réveiller "la beauté de cette ville" pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024.

Le Monsieur Patrimoine d’Emmanuel Macron ne va pas pour autant renouer avec ses racines et s’installer à Lyon. Stéphane Bern a déjà coché la date et le lieu de son futur déménagement : ce sera le 14 décembre en Eure-et-Loir, dans sa propriété du Perche, qui est l’ancien collège royal et militaire de Thiron-Gardais.