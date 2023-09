Charles III à Versailles : découvrez quel Lyonnais a participé au dîner d’Etat

Au sein même de la Galerie des Glaces, plus d’une centaine de convives ont été invités pour un repas autour du toi d’Angleterre Charles III et sa compagne Camilla, reçus par Emmanuel Macron et sa femme Brigitte.

Ainsi, aux côtés du patron de LVMH Bernard Arnault, l’acteur Hugh Grant ou encore le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger, un Lyonnais était présent. Il s’agissait de Stéphane Bern, l’un des spécialistes de la monarchie britannique. Ce dernier avait d’ailleurs partagé des moments avec la reine Elisabeth II, l’ancienne reine du Royaume-Unis décédée en septembre 2022.

Selon Le Parisien, les invités de cette soirée unique ont profité d’un repas trois étoiles, avec notamment du homard bleu et tourteau de casier en entrée préparé par Anne-Sophie Pic ou une volaille de Bresse avec gratin de cèpes en plat, cette fois concoctée Yannick Alléno. C’est enfin le célèbre pâtissier Pierre Hermé qui s’est chargé du dessert, avec son macaron rose assorti d’un sorbet de litchi.

La visite du couple royal britannique se poursuit jusqu’à vendredi inclus en France. Charles III prononcera un discours ce jeudi devant les parlementaires réunis au Sénat. Puis, dans l’après-midi, le roi et sa compagne se rendront sur le parvis de Notre-Dame pour visiter le chantier de restauration de la cathédrale. Vendredi, le couple est attendu à Bordeaux.