Personnalités préférées des Français : trois Lyonnais dans le Top 30

C’est le retour au classement mixte, après une tentative l’an dernier de séparer femmes et hommes.

Le podium est composé du chanteur Jean-Jacques Goldman, de l'astronaute Thomas Pesquet et de l'acteur Omar Sy. Un classement très masculin car la première femme citée n’est que 20e sur 50. Et il s’agit de la première Lyonnaise, à savoir l’humoriste Florence Foresti.

Elle est suivie par le présentateur Stéphane Bern (26e) et l’actrice Mimie Mathy (29e).

Les Lyonnais sont en chute libre puisqu'en 2020, lors du dernier classement mixte, Mimie Mathy était 3e, juste devant Florence Foresti 4e. Stéphane Bern était 20e.

L’enquête de l’IFOP réalisée entre le 12 et le 14 décembre 2022 auprès de 1005 personnes est évidemment marquée par l’actualité récente. Ainsi, on retrouve quatre joueurs de l’Equipe de France de football et leur sélectionneur Didier Deschamps.

Le top 15 du JDD :

1 - Jean-Jacques Goldman

2 - Thomas Pesquet

3 - Omar Sy

4 - Kylian Mbappé

5 - Soprano

6 - Florent Pagny

7 - Philippe Etchebest

8 - Grand Corps Malade

9 - Olivier Giroud

10 - Michel Sardou

11 - Antoine Griezmann

12 - Francis Cabrel

13 - Cyril Lignac

14 - Jean Reno

15 - Zinédine Zidane