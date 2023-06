L'hôpital mutualiste de Vénissieux demande son placement en redressement judiciaire

L'UMGEGL, qui réunit le groupe hospitalier Les Portes du sud et un Ehpad, dit avoir accumulé "des pertes financières depuis 2016 et pâti du Covid-19" et dit subir désormais "le poids des déficits accumulés et l'explosion actuelle des coûts des salaires, de l'énergie, des médicaments et de l'alimentation".

"Face aux difficultés exposées de la clinique, en déficit depuis 2015, l'Union a décidé d'agir plutôt que de subir en sollicitant la protection du tribunal judiciaire de Lyon avec l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice", explique la direction dans un communiqué.

L'Union Mutualiste de Gestion des Établissements du Grand Lyon compte 317 lits et places et emploie 530 salariés. "Une potentielle solution de reprise de l'activité de l'UMGEGL a pu être identifiée et déposée. Elle n'est à ce stade pas définitive et reste à être affinée. Durant ce processus, l'UMGEGL fonctionne comme d'habitude", apprend-on également.

A noter que, malgré la situation, les résidents de l'Ehpad La Solidage sont toujours pris en charge et les rendez-vous médicaux restent assurés.