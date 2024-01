Maison Lejaby placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon

L’entreprise, basée à Rillieux-la-Pape, fait face à une dette d’exploitation générée principalement lors de la période Covid.

Cette procédure permettra à la société qui emploie 55 personnes "d’accélérer les transformations engagées vers une montée en gamme, une plus grande présence à l’international et sur le digital", précise un communiqué. Et ce alors que l’actionnaire majoritaire s’est engagé à apporter son soutien financier.

Ce n’est pas la première fois que Lejaby connait des difficultés financières. Pour rappel, le groupe, qui comptait un millier de salariés au début des années 2000, avait annoncé un plan social en 2010, marqué par une grève des employés et une occupation des locaux. Lejaby avait ensuite été placée en redressement judiciaire en 2012.