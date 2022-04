Législatives : Bernard Perrut ne sera pas candidat à sa réélection dans le Rhône

"À 65 ans, particulièrement soucieux du renouvellement des générations, j’ai choisi de transmettre le flambeau à un nouveau candidat pour assurer la relève", indique le député sortant, élu depuis 1997,dans un communiqué.

C'est Alexandre Portier qui se présentera à sa place. L'actuel adjoint à la sécurité de Villefranche-sur-Saône se présentera donc en juin prochain. "Dans cette période difficile, nous constituerons un tandem alliant le renouveau et la jeunesse, l’enracinement et l’expérience. Notre action au niveau national et régional n’en sera que renforcée dans l’intérêt de notre territoire", précise Bernard Perrut qui sera le suppléant d'Alexandre Portier pour le parti LR.

C'est la fin d'une ère donc dans le Beaujolais, où Bernard Perrut, âgé de 65 ans, était élu parlementaire depuis 25 ans.

Une première réunion publique aura lieu mardi prochain à 19h30 à la salle des Echevins de Villefranche, en présence du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez.