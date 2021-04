Bernard Perrut : "Faire en sorte que notre système de santé fonctionne autrement"

Les parlementaires ont été consultés et le gouvernement a tranché : les régionales et départementales seront maintenues cet été, mais simplement décalées d'une semaine. "Les élections sont essentielles, note Bernard Perrut. Dès lors que les cafés et les lieux culturels vont pouvoir rouvrir, et que l'on peut faire ses courses le samedi ou le dimanche, pourquoi n'irions-nous pas voter ? Cela ne prend que quelques instants".

Le député du Rhône et du Beaujolais a plusieurs dossiers brûlants en cours. Celui des viticulteurs et agriculteurs touchés par le gel évidemment, mais aussi celui de la santé. Bernard Perrut regrette notamment que les hôpitaux doivent déprogrammer des interventions et des opérations pour faire la place aux patients Covid : "Pour éviter la déprogrammation, il faut adapter l'hôpital aux besoins. La crise du coronavirus n'a pas été très bien gérée. Il faut donner plus de souplesse et de responsabilités aux établissements, et faire en sorte que notre système de santé fonctionne autrement".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.