Villefranche-sur-Saône : alcool, drogue et voiture volée… la soirée se termine au tribunal

Les faits remontent au 15 novembre 2025, en pleine soirée, dans le centre de Villefranche-sur-Saône. Aux alentours de 23 heures, un automobiliste percute une voiture stationnée rue Nationale avant de quitter les lieux.

Alertés rapidement, les policiers retrouvent la trace du conducteur moins d’une heure plus tard. L’homme, un habitant de Gleizé âgé de 27 ans, tente alors d’échapper aux forces de l’ordre avant d’être interpellé.

Les vérifications effectuées par les policiers mettent en évidence une accumulation de délits. Le conducteur circule sans permis de conduire. Les dépistages révèlent également une consommation d’alcool ainsi que la présence de stupéfiants.

Lors de l’intervention, plusieurs dizaines de grammes de résine de cannabis sont découverts en sa possession. L’enquête établit ensuite que le véhicule utilisé avait été déclaré volé depuis près de deux semaines.

Un conducteur déjà condamné dans une affaire de stupéfiants

Présenté devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ce lundi 23 février, le prévenu devait aussi répondre de son passé judiciaire récent. Il avait en effet déjà été condamné quelques semaines auparavant dans un dossier lié à un important trafic de drogue lyonnais.

Face aux magistrats, il a reconnu une succession d’erreurs et affirmé avoir pris conscience de la gravité de la situation.

À l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé neuf mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire. Cette décision s’accompagne de plusieurs obligations, notamment travailler, suivre des soins et passer le permis de conduire. Une amende ainsi que l’indemnisation de la victime ont également été ordonnées.