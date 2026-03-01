Faits Divers

Sud de Lyon : deux tentatives de rave party déjouées par les forces de l’ordre

Sud de Lyon : deux tentatives de rave party déjouées par les forces de l’ordre
Sud de Lyon : deux tentatives de rave party déjouées par les forces de l’ordre


Une soirée festive qui n’aura finalement jamais commencé.

Ce samedi 28 février, près de 200 participants ont tenté d’organiser une rave party dans plusieurs sites industriels abandonnés d’Oullins-Pierre-Bénite, au sud de la métropole lyonnaise.

Selon le progrès, un premier regroupement a été signalé en début de soirée rue Louis-Aulagne, où les organisateurs prévoyaient d’installer leur sound-system dans un entrepôt inoccupé. Alertées, les forces de l’ordre sont intervenues vers 20h30, mettant rapidement fin à la tentative.

Une seconde tentative près de la M7

Malgré cette première intervention, les participants ont essayé de relancer l’événement ailleurs dans la commune. Ils se sont alors dirigés vers un autre entrepôt situé rue de la Grande Allée, à proximité immédiate de la M7.

Là encore, la police est intervenue pour empêcher l’installation de la soirée clandestine.

Les opérations se sont déroulées dans le calme, sans heurts ni incidents signalés. Les forces de l’ordre sont restées mobilisées jusqu’aux alentours de 23 heures, heure à laquelle la situation était totalement revenue à la normale.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Pays de cinglés le 01/03/2026 à 14:39

Rave party, c'est bien les réunions entre simples d'esprit ?

Signaler Répondre
avatar
Majuscule le 01/03/2026 à 14:23

Si c est selon Le Progrès alors on n écrit pas selon le progres...
CM1 les majuscules et les noms propres.

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 01/03/2026 à 14:22

Merci à la police.

Signaler Répondre
avatar
Laissez moi deviner le 01/03/2026 à 13:28

Une action rapide et efficace à l'encontre de la délinquance du quotidien ?

J'ai hâte que le nouveau maire de Lyon règle les nombreux problèmes de sécurité aussi rapidement. Avec le duo Doucet Bernard, quelle catastrophe cela a été...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 01/03/2026 à 13:16

Encore une caractéristique des gauchistes, décidemment on les retrouve dans tous les mauvais coups...

Signaler Répondre
avatar
aimelyon le 01/03/2026 à 13:00

Il fait beau pourquoi aller se cacher pour danser surtout que les bâtiment ou il souhaiter s'installer, il y a des gens qui vivent à proximité alors l' égoïsme musicale ailleurs c'est mieux.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.