Sud de Lyon : deux tentatives de rave party déjouées par les forces de l’ordre

Ce samedi 28 février, près de 200 participants ont tenté d’organiser une rave party dans plusieurs sites industriels abandonnés d’Oullins-Pierre-Bénite, au sud de la métropole lyonnaise.
Selon le progrès, un premier regroupement a été signalé en début de soirée rue Louis-Aulagne, où les organisateurs prévoyaient d’installer leur sound-system dans un entrepôt inoccupé. Alertées, les forces de l’ordre sont intervenues vers 20h30, mettant rapidement fin à la tentative.
Une seconde tentative près de la M7
Malgré cette première intervention, les participants ont essayé de relancer l’événement ailleurs dans la commune. Ils se sont alors dirigés vers un autre entrepôt situé rue de la Grande Allée, à proximité immédiate de la M7.
Là encore, la police est intervenue pour empêcher l’installation de la soirée clandestine.
Les opérations se sont déroulées dans le calme, sans heurts ni incidents signalés. Les forces de l’ordre sont restées mobilisées jusqu’aux alentours de 23 heures, heure à laquelle la situation était totalement revenue à la normale.
