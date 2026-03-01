Après une série de vols dans des supermarchés, leur fuite tourne court près de Lyon

Mercredi 25 février, peu après 15 heures, trois individus majeurs ont successivement ciblé deux supermarchés situés à Anse, dans le Beaujolais. Selon les éléments recueillis, le trio aurait d’abord pénétré dans un magasin Lidl, avenue du Général-Leclerc, où plusieurs produits alimentaires et d’hygiène ont été dérobés.

Les suspects se seraient ensuite rendus dans un second commerce, un supermarché Aldi situé avenue de la Première-Armée. Sur place, divers articles auraient été subtilisés : confiseries, denrées alimentaires, vêtements ainsi qu’un ustensile de cuisine, précise le Progrès.

Mais leur passage n'est pas passé inaperçu. Repérés par un agent de sécurité, les trois hommes auraient abandonné une partie du butin sur le parking avant de prendre la fuite en voiture.

Trois hommes déjà connus des services

Alertés, les gendarmes localisent rapidement le véhicule à Civrieux-d’Azergues. Une course-poursuite s’engage alors à travers plusieurs communes du secteur des Pierres Dorées. Durant leur fuite, les suspects auraient commis de nombreuses infractions au code de la route.

Leur progression prend fin à Dommartin, ralentie par une circulation dense, permettant aux militaires d’interpeller les trois occupants du véhicule. Âgés de 34, 25 et 18 ans, les suspects, déjà connus des forces de l’ordre pour des faits similaires, ont été placés en garde à vue.

Ils devront prochainement répondre de vols en réunion et de refus d’obtempérer devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Le préjudice, estimé à près de 1 000 euros, a pu être restitué aux commerces visés.