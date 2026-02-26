La France insoumise danse avec le diable ?

Dans une ville où l’insécurité progresse, l’information ne surprend malheureusement plus. Entre règlements de comptes à la Kalachnikov, agressions gratuites et délinquance du quotidien, Lyon semble parfois devenue une scène d’Orange Mécanique.
Six années de gouvernance écologiste ont accentué ce sentiment d’abandon que l’on retrouve dans de nombreuses villes françaises. La peur s’installe. L’autorité recule. La violence se banalise.
Mais le drame de Quentin dépasse la seule question sécuritaire.
Le jeune identitaire serait mort sous les coups de militants de la Jeune Garde. Et derrière ce nom surgit l’ombre d’un parti politique de premier plan : La France insoumise.
Le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon se présente comme une force populaire. Pourtant, son fonctionnement interroge. Statut associatif, pouvoir extrêmement centralisé, décisions verrouillées : pour beaucoup de ses opposants, La France insoumise s’apparente davantage à une organisation verticale qu’à un parti démocratique classique.
Certains vont plus loin et parlent d’un fonctionnement quasi sectaire, avec Jean-Luc Mélenchon en figure tutélaire incontestée, voire en gourou politique, autour duquel s’organise la loyauté des cadres et des militants.
Dans cette affaire, les regards se tournent vers Raphaël Arnault, député affilié à ce mouvement. Les personnes mises en cause seraient des assistants — ou ex-assistants — liés à son entourage. Un député déjà condamné pour des faits de violence et connu pour son engagement militant radical. Un élu associé à la création de la Jeune Garde, groupe activiste accusé d’aimer le rapport de force physique dans la rue et aujourd’hui visé par une procédure de dissolution.
Et pourtant.
Ce parti, arrivé au second tour de l’élection présidentielle en 2017, solidement implanté dans le Rhône et donné favori dans des bastions comme Vaulx-en-Velin ou Vénissieux, n’a exprimé que des mots de soutien envers les siens.
Pas de condamnation politique claire.
Pas de rupture nette.
Seulement la solidarité de camp.
Alors peut-être prenons-nous le problème à l’envers. Faut-il seulement dissoudre la Jeune Garde ?
Ou faut-il interroger plus profondément la responsabilité politique d’un mouvement qui entretient une culture permanente de confrontation ?
Lorsqu’un parti banalise l’affrontement, dramatise chaque opposition et désigne des ennemis intérieurs, il crée un climat. Et parfois, ce climat déborde. Un mouvement qui tolère, minimise ou relativise la violence politique s’éloigne dangereusement de l’esprit républicain.
La République ne peut pas être à géométrie variable. La violence n’est jamais un outil légitime du combat politique
Farid Ben Moussa
Conseiller municipal de Vénissieux
Pour prolonger votre propos , on peut rappeler que la contradiction et la confrontation font partie de la démocratie et de la république , ce qui pose problème ce sont les armes de cette copposition . Elles relèvent normalement de la culture, de la philosophie, des sciences humaines voire de la foi, et n'ont normalement pas pour objet l’éradication du contradicteur ou opposant mais c'est bien cela que pratique notamment des membres de LFI et affiliées , totalitaires dans leur pensée, haineux dans leur esprit, perfides dans leurs méthodes et violents dans leurs pratiques .Signaler Répondre
Quand la quette de justice sociale confine à l'égalitarisme, à la haine de la différence de classe sociale et la détestation du mérite et de la réussite , on en vient à la jalousie, la victimisation sociale ou raciale , le déni de responsabilité individuelle ,.......et au besoin de vengeance . C'est cela que nous observons aujourd'hui , une prémisse de la terreur révolutionnaire et totalitaire .
"Lorsqu’un parti banalise l’affrontement, dramatise chaque opposition et désigne des ennemis intérieurs, il crée un climat. Et parfois, ce climat déborde. Un mouvement qui tolère, minimise ou relativise la violence politique s’éloigne dangereusement de l’esprit républicain."Signaler Répondre
Tout est dit et je me demande si nos politiques ne croient pas avoir intérêt à laisser se développer une telle situation, la situation empire de mois en mois, avec des médias tous plus pressés les uns que les autres de jeter de l'huile sur le feu... Triste époque. J'espère que certains de nos politiques, actuellement à des postes-clés, auront à rendre des comptes sur ce qu'il ont laissé se développer sciemment au sein du pays, croyant sans doute que cela servirait leurs intérêts !
"Lyon semble parfois devenue une scène d’Orange Mécanique"Signaler Répondre
Bon constat.
"La République ne peut pas être à géométrie variable. La violence n’est jamais un outil légitime du combat politique"
Bonne conclusion.
Au second tour de 2017, seul E. Macron et M. Le Pen étaient arrivés au second tour, pas LFI !!!Signaler Répondre