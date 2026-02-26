Le chauffeur pris d'un malaise fatal sur l'A46 : son camion bloque les voies à hauteur de Saint-Priest

Peu avant 5h30 ce jeudi matin, le chauffeur d'un poids-lourd a été pris d'un malaise alors qu'il roulait sur l'A46. Son véhicule s'est alors retrouvé en porte-feuilles sur les voies à hauteur de Saint-Priest dans le sens sud-nord, provoquant d'importants embouteillages puis la fermeture de l'axe.

Les pompiers sont intervenus pour prendre en charge l'homme qui est finalement décédé. Il s'agirait d'un malaise cardiaque selon les premiers éléments.