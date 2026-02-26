Faits Divers

Le chauffeur pris d'un malaise fatal sur l'A46 : son camion bloque les voies à hauteur de Saint-Priest

Ce jeudi 26 février, un accident s'est produit sur l'A46 au niveau de Saint-Priest. Un camion s'est mis en travers des voies, son chauffeur est décédé.

Peu avant 5h30 ce jeudi matin, le chauffeur d'un poids-lourd a été pris d'un malaise alors qu'il roulait sur l'A46. Son véhicule s'est alors retrouvé en porte-feuilles sur les voies à hauteur de Saint-Priest dans le sens sud-nord, provoquant d'importants embouteillages puis la fermeture de l'axe.

Les pompiers sont intervenus pour prendre en charge l'homme qui est finalement décédé. Il s'agirait d'un malaise cardiaque selon les premiers éléments.

Retraite le 26/02/2026 à 09:45

Il serait intéressant d’avoir l’àge de ce pauvre chauffeur pour voir si les réformes de retraite successives n’ont pas obligé cet homme à conduire au delà de 60 ans. À partir de 60 ans les risques cardiaques augmentent en flèche, particulièrement à cause des horaires décalés

