Sondage Métropole de Lyon : pas de suspense au second tour, avant la foire d'empoigne au troisième ?

En janvier, Véronique Sarselli et Bruno Bernard gagnaient chacun 3 points dans notre sondage.

A l'orée du scrutin, la candidate Grand Cœur Lyonnais creuse l'écart une dernière fois dans les intentions de vote.

Pour Bruno Bernard, c'est une salve de sondages assez décevante. Immobile au premier tour, perdant une place au second, l'écologiste fait pourtant tout pour faire parler de lui. D'ailleurs, les équipes de communication de la Métropole de Lyon n'ont jamais autant travaillé que depuis trois mois ! Durant le mandat, c'est à peine si elles envoyaient un communiqué de presse par semaine. La campagne les a obligées à monter à un, voire deux ou trois par jour !

Le poids des extrêmes

Malgré cette course contre la montre pour faire valoir le travail de la collectivité et gagner en notoriété, le président sortant semble manquer d'arguments pour convaincre une nouvelle catégorie d'électeurs. Cependant, il faut, comme toujours, noter que Bruno Bernard n'est pas testé au second tour avec l'appui de la France insoumise. D'ailleurs, 14% des sondés n'expriment pas d'intention de vote en février. Un réservoir potentiel de voix non négligeable pour l'écologiste. Ce dernier fait savoir à qui veut l'entendre qu'il a repris du poil de la bête, les bruits de couloirs font même de lui quelqu'un de persuadé de l'emporter.

La triangulaire avec le RN de Tiffany Joncour implique que la députée obtiendra un groupe au conseil métropolitain, un peu moins d'une dizaine. De quoi rendre toujours plus incertain - et passionnant - le troisième tour où chaque voix des conseillers métropolitains devra être choyée et verrouillée par les trois camps.