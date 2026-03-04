Michaël Jouteux : "Commençons par réquisitionner les logements, les ouvrir et mettre une famille dedans"

Neuvième candidat aux municipales de Lyon, soutenu par le Parti des Travailleurs, Michaël Jouteux porte notamment le combat des réquisitions de logements vacants.
"Commençons par les réquisitionner, ouvrir et mettre une famille dedans. Bien évidemment, je ne suis pas pour mettre des familles dans des logements qui seraient insalubres. Mais entre être dehors et être dans un logement, il faut avoir des priorités. On commence par ouvrir la porte, mettre les familles dedans, puis évidemment, on fait tous les travaux nécessaires pour rendre le logement salubre", indique-t-il.
"On voit qu'il y a plus de 300 enfants dans l'agglomération qui sont à la rue, suivant les comptes de collectifs. Plus d'une centaine sont mis à l'abri dans des écoles, quasiment une vingtaine d'écoles occupées à Lyon. Là, c'est la population qui cherche à mettre à l'abri ceux qui sont démunis. Et la puissance publique fait quoi ?" dénonce-t-il.
Pour Michaël Jouteux, la majorité sortante comme les candidats à la mairie de Lyon portent leur part de responsabilité : "Les élus dans de nombreuses municipalités, c'est le cas à Lyon, on le regrette, acceptent de relayer finalement les coupes budgétaires qui sont menées par le gouvernement au nom d'une économie de guerre".
"Nous proposons de nous battre pour aller récupérer les moyens, Auprès de l'État. Pour l'instant, la mairie n'a pas nécessairement les moyens de mettre en œuvre cette politique et je ne crois pas que Monsieur Aulas fera mieux puisqu'il est encore une fois soutenu par tous ceux qui font les coupes", conclut le candidat.
Avec ce genre de propositions, j'espère qu'il a accueilli au moins 1 personne chez lui....Signaler Répondre
prononcer des gros mots !!!Signaler Répondre
lorsque que l'on va faire 0,5% , on peut bien raconter n'importe quoi ; tout le monde s'en fou ...Signaler Répondre
Logique de gauchiste : pour loger des familles étrangères, privons des familles françaises de leur droit constitutionnel à la propriété ! Ces 300 enfants à la rue, quelles nationalités ont leurs parents?Signaler Répondre
Réformons très vite ce droit du sol, c'est une priorité nationale, et rappelons que la majorité des pays ne pratiquent pas ce droit du sol, dont l'Italie, l'Espagne, l'Algérie !
Bon, on va dire qu il loge 500 personnes dans les appartements vacants au mois de Mars.Signaler Répondre
Génial
Question 1, comment fait il avec les 500 nouveaux qui arrivent au mois d'Avril ?
Question 2, comment fait il avec les 800 nouveaux qui arrivent au mois de Mai ?
Question 3, comment fait il avec les 1500 nouveaux qui arrivent au mois de Juin ?
On connait la réponse : Ouin Ouin Macron , Ouin ouin Doucet , Ouin Ouin Aulas .
n’est ce pas ?Signaler Répondre
encore un qui rêve de se loger gratuitement. si des personnes ont plusieurs appartements, c est leur droit et surtout ils n ont pas volé leur argent. ils ont droit d avoir des résidences secondaires et d autres qu ils ne veulent plus louer car trop d impayés. cher monsieur laissez donc votre logement a ces sans abrisSignaler Répondre
Il dit d'ans l'ordre :Signaler Répondre
1- "ouvrir la porte"
2- "mettre les familles dedans"
3- "faire les travaux"
Mais
Il a oublié :
2 bis- "virer les familles des logements pour pouvoir faire les travaux"...
4- "réintégrer les familles une deuxième fois après travaux"
Je ne sais pas s'il a déjà fait un planning ;-)
Oui, tous les clandestins qui vivent sous les tentes! Il y en a plein d'autres qui veulent venir!!!!Signaler Répondre
On va commencer par ton logement....Signaler Répondre
Jouteux, pour ton information, il y a actuellement une forte réduction sur les billets d'avion Lyon St Ex - PyongyangSignaler Répondre
ENCORE UN QUI SERT A RIEN GAUCHISTE QUI FERA MOINS DE 1 % ET TANT MIEUXSignaler Répondre
VITE DU BALAIS DUPALAIS
Bonjour les lyonnaisSignaler Répondre
Cher monsieur en tant que grand conseilleur mais peut être pas bon payeur dites moi comment comptez vous financer votre projet
L’argent des autres il est très très facile d’avoir de bonnes idées mais à condition que des gens comme vous soient mis à contribution
Bonne journée amis lyonnais.
Pourquoi travailler et devenir propriétaire quand il suffit de s'approprier le bien des autres !Signaler Répondre
Jouteux : je propose que TON logement soit réquisitionné.Signaler Répondre
Après tu pourras parler.
"Réquisitionner les logements vacants", autrement dit "ouvrir légalement la porte aux squatteurs et "ça" se présente aux élections sans évidemment réfléchir "pourquoi des propriétaires préfèrent laisser un logement vacant".Signaler Répondre
Préviens ta femme , j'arrive, je mange beaucoup et j'aime vivre dans le nis des autres , qui sont partageursSignaler Répondre
Completement idiot
merciSignaler Répondre
Et pour y mettre les sans papiers? ?? ?Signaler Répondre
Et pourtant, le droit à la propriété figure bien dans la Constitution. Comment osez-vous clamer sur les médias que vous dépouillerez Pierre pour habiller Paul ? Je suis heureux de n'être propriétaire que de mon logement, car louer aujourd'hui est une véritable galère et gageure pour les propriétaires bailleurs qui ne sont pas protégés des mauvais payeurs, des squatteurs et des politiques comme vous. Vous prônez le vol des logements comme Doucet justifie sa proximité avec La Jeune Garde et ses tueurs. Une honte de proclamer toujours plus d'assistanat !Signaler Répondre
Commençons par le sienSignaler Répondre