Michaël Jouteux : "Commençons par réquisitionner les logements, les ouvrir et mettre une famille dedans"

Neuvième candidat aux municipales de Lyon, soutenu par le Parti des Travailleurs, Michaël Jouteux porte notamment le combat des réquisitions de logements vacants.

"Commençons par les réquisitionner, ouvrir et mettre une famille dedans. Bien évidemment, je ne suis pas pour mettre des familles dans des logements qui seraient insalubres. Mais entre être dehors et être dans un logement, il faut avoir des priorités. On commence par ouvrir la porte, mettre les familles dedans, puis évidemment, on fait tous les travaux nécessaires pour rendre le logement salubre", indique-t-il.

"On voit qu'il y a plus de 300 enfants dans l'agglomération qui sont à la rue, suivant les comptes de collectifs. Plus d'une centaine sont mis à l'abri dans des écoles, quasiment une vingtaine d'écoles occupées à Lyon. Là, c'est la population qui cherche à mettre à l'abri ceux qui sont démunis. Et la puissance publique fait quoi ?" dénonce-t-il.

Pour Michaël Jouteux, la majorité sortante comme les candidats à la mairie de Lyon portent leur part de responsabilité : "Les élus dans de nombreuses municipalités, c'est le cas à Lyon, on le regrette, acceptent de relayer finalement les coupes budgétaires qui sont menées par le gouvernement au nom d'une économie de guerre".

"Nous proposons de nous battre pour aller récupérer les moyens, Auprès de l'État. Pour l'instant, la mairie n'a pas nécessairement les moyens de mettre en œuvre cette politique et je ne crois pas que Monsieur Aulas fera mieux puisqu'il est encore une fois soutenu par tous ceux qui font les coupes", conclut le candidat.

