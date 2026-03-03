Faits Divers

Nouvelle fusillade à Villeurbanne : un homme hospitalisé dans un état grave

Encore des coups de feu dans l’agglomération lyonnaise.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 21h, ce lundi 2 mars, dans le secteur de la rue Alexis-Perroncel, à Villeurbanne. Une personne a été atteinte par des tirs dans des circonstances qui restent à préciser.

Alertés rapidement, les secours sont intervenus sur place. Deux engins et six sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour prendre en charge la victime. Il s'agirait d'un homme de 32 ans. Grièvement blessée, il a été transporté vers l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon en urgence absolue.

Cet épisode intervient dans un contexte tendu. Il s’agirait en effet de la troisième affaire de tirs par arme à feu recensée à Villeurbanne en moins de quinze jours.

Le 21 février dernier, deux jeunes avaient été grièvement blessés par balles rue Lafontaine. Quelques jours plus tard, le 27 février, des coups de feu avaient également été signalés rue Léon-Blum, dans le quartier de Grandclément. Un important dispositif policier avait été déployé, sans faire de victime cette fois.

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Cheis6969599 le 03/03/2026 à 11:36
Notre vie en ville se dégrade a écrit le 03/03/2026 à 11h27

Er les Ecologistes regardent du côté des vélos et des arbres...

C'est logique, les vélos permettent aux cyclistes d'éviter les balles et les arbres de les arrêter...

Faut reconnaître que c'est bien vu tout ça finalement

Répondre
avatar
Notre vie en ville se dégrade le 03/03/2026 à 11:27

Er les Ecologistes regardent du côté des vélos et des arbres...

Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/03/2026 à 11:26
Klein a écrit le 03/03/2026 à 11h20

Villeurbanne, la ville ou l'immobilier baisse le plus dans le Rhône... On comprend pourquoi

Les 3V, Vaulx Vénissieux Villeurbanne, il y en a un qui avait le prix de m2 un peu élevé il fallait le rabaisser au niveau des 2 autres. Les 3 de gauche ça ne devrait pas être difficile ;-)

Répondre
avatar
Klein le 03/03/2026 à 11:20

Villeurbanne, la ville ou l'immobilier baisse le plus dans le Rhône... On comprend pourquoi

Répondre
avatar
johnny le 03/03/2026 à 11:20

2 semaines trois fusillades Normal a Villeurbanne et pendant ceux temps mairie élu pensent que a faire des pistes cyclables et plantée ou dépensé des sous

Répondre
avatar
oksour le 03/03/2026 à 11:17

Vinneurballe.

Répondre
avatar
Chris6969699 le 03/03/2026 à 11:16
Watt a écrit le 03/03/2026 à 10h00

Certains sont prêts à tout pour nous faire oublier que le danger à Lyon c'est l'extrême droite !

Il faut de toute urgence plus de pistes cyclables à Villeurbanne... Comme ça Villeurbanne deviendra apaisée...

Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/03/2026 à 10:59

Soirée normale à Villeurbanne...
Ils ont bien embêtés les candidats avec ça ;-)

Répondre
avatar
Footkill le 03/03/2026 à 10:15

Un dispositif policier a été déployé «  sans faire de victimes !!
Ouff ! Sauvés!!

Répondre
avatar
Watt le 03/03/2026 à 10:00

Certains sont prêts à tout pour nous faire oublier que le danger à Lyon c'est l'extrême droite !

Répondre
avatar
Gabin69 le 03/03/2026 à 09:55

Ce qui coûte cher c'est surtout le manque de sécurité et le laxisme de la justice

Répondre
avatar
Paye monsieur ducon français et tais toi le 03/03/2026 à 09:34

Qu’est-ce qu’ils nous coûtent cher en frais d’hôpitaux ces déchets !!!!!!

Répondre

