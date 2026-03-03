Nouvelle fusillade à Villeurbanne : un homme hospitalisé dans un état grave

Les faits se sont déroulés aux alentours de 21h, ce lundi 2 mars, dans le secteur de la rue Alexis-Perroncel, à Villeurbanne. Une personne a été atteinte par des tirs dans des circonstances qui restent à préciser.
Alertés rapidement, les secours sont intervenus sur place. Deux engins et six sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour prendre en charge la victime. Il s'agirait d'un homme de 32 ans. Grièvement blessée, il a été transporté vers l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon en urgence absolue.
Cet épisode intervient dans un contexte tendu. Il s’agirait en effet de la troisième affaire de tirs par arme à feu recensée à Villeurbanne en moins de quinze jours.
Le 21 février dernier, deux jeunes avaient été grièvement blessés par balles rue Lafontaine. Quelques jours plus tard, le 27 février, des coups de feu avaient également été signalés rue Léon-Blum, dans le quartier de Grandclément. Un important dispositif policier avait été déployé, sans faire de victime cette fois.
C'est logique, les vélos permettent aux cyclistes d'éviter les balles et les arbres de les arrêter...Signaler Répondre
Faut reconnaître que c'est bien vu tout ça finalement
Er les Ecologistes regardent du côté des vélos et des arbres...Signaler Répondre
Les 3V, Vaulx Vénissieux Villeurbanne, il y en a un qui avait le prix de m2 un peu élevé il fallait le rabaisser au niveau des 2 autres. Les 3 de gauche ça ne devrait pas être difficile ;-)Signaler Répondre
Villeurbanne, la ville ou l'immobilier baisse le plus dans le Rhône... On comprend pourquoiSignaler Répondre
2 semaines trois fusillades Normal a Villeurbanne et pendant ceux temps mairie élu pensent que a faire des pistes cyclables et plantée ou dépensé des sousSignaler Répondre
Vinneurballe.Signaler Répondre
Il faut de toute urgence plus de pistes cyclables à Villeurbanne... Comme ça Villeurbanne deviendra apaisée...Signaler Répondre
Soirée normale à Villeurbanne...Signaler Répondre
Ils ont bien embêtés les candidats avec ça ;-)
Un dispositif policier a été déployé « sans faire de victimes !!Signaler Répondre
Ouff ! Sauvés!!
Certains sont prêts à tout pour nous faire oublier que le danger à Lyon c'est l'extrême droite !Signaler Répondre
Ce qui coûte cher c'est surtout le manque de sécurité et le laxisme de la justiceSignaler Répondre
Qu’est-ce qu’ils nous coûtent cher en frais d’hôpitaux ces déchets !!!!!!Signaler Répondre