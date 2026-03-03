Nouvelle fusillade à Villeurbanne : un homme hospitalisé dans un état grave

Les faits se sont déroulés aux alentours de 21h, ce lundi 2 mars, dans le secteur de la rue Alexis-Perroncel, à Villeurbanne. Une personne a été atteinte par des tirs dans des circonstances qui restent à préciser.

Alertés rapidement, les secours sont intervenus sur place. Deux engins et six sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour prendre en charge la victime. Il s'agirait d'un homme de 32 ans. Grièvement blessée, il a été transporté vers l’hôpital Édouard-Herriot à Lyon en urgence absolue.

Cet épisode intervient dans un contexte tendu. Il s’agirait en effet de la troisième affaire de tirs par arme à feu recensée à Villeurbanne en moins de quinze jours.

Le 21 février dernier, deux jeunes avaient été grièvement blessés par balles rue Lafontaine. Quelques jours plus tard, le 27 février, des coups de feu avaient également été signalés rue Léon-Blum, dans le quartier de Grandclément. Un important dispositif policier avait été déployé, sans faire de victime cette fois.