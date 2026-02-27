Ce vendredi 27 février, plusieurs coups de feu ont été entendus vers 16h30 dans le quartier Grandclément, rue Léon-Blum.
Quatre à cinq détonations ont été signalées dans des circonstances encore indéterminées. Malgré l’inquiétude suscitée auprès des riverains, aucune victime n’a été recensée à ce stade.
Très rapidement, un important dispositif policier a été déployé sur place. Des équipages de compagnie départementale d’intervention (CDI) ainsi que des CRS ont sécurisé le secteur afin de procéder aux constatations.
Une présence policière renforcée devrait être maintenue dans le quartier durant tout le week-end.
Ces tirs interviennent dans un contexte déjà tendu dans le secteur. Pour rappel dans la nuit du 26 au 27 février, de nombreux tirs ont visé deux établissements de restauration situés à l’angle des rues Antoine-Charial et Turbil, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon. Un suspect aurait ensuite pris la fuite à trottinette, en direction de Villeurbanne.
Quelques jours plus tôt encore, une rixe suivie de deux fusillades avait grièvement blessé deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années rue Lafontaine.
Une enquête devra désormais déterminer les circonstances précises et les motivations de ces nouveaux coups de feu.
ça vous étonne ????????????Signaler Répondre
Faut pas, c'est tout à fait normal c'est VILLEURBANNE !!!
Allo Monsieur STYVANDAEL ?
Bienvenue à Bogota .Signaler Répondre
On pourrais dire que ça va se terminer avec un bon gros drame mais bon après le gros drame ça ne sera pas terminé du tout .
Après la comédia del arte dans les médias des personnels politique venants pousser des cri d'orfraie ,ça continuera à être de pire en pire parce qu'ils ne feront ...rien . (La comédia del arte est un genre de théâtre populaire italien, né au XVIᵉ siècle, où des acteurs masqués improvisent des comédies marquées par la naïveté, la ruse et l'ingéniosité ...)
Alors qu'il faudrait envoyer des commandos ratisser ces quartiers de fond en comble , détruire les gangs ,les trafic d'armes et de drogues,et construire des prisons pour tous les enfermer ou expulser ces hordes de barbares débile et violents qui démolissent le pays.
Mais bon allez y continuez à voter 1 milliards d€ pour des pistes cyclables inclusives et non genrées
A ce stade de corruption et d'incompétence c'est de la trahison à la nation et au peuple que vous êtes censé défendre bande de b...
Vivement le prochain bon gros Trump bas de plafond qui va se présenter et on votera tous pour lui : voilà comment ça va se terminer.
ALORS DOUCET G QUELLE SONT T PROMESSE !BLA BLA BLASignaler Répondre
Voilà le résultat des politiques d'insécurité de doucet et bernardSignaler Répondre
Tout le monde sait.Signaler Répondre
J'aime bien les annonces comme ça juste avant les élections ect encore plus quand y font des opérations stupéfiants ect la bas une journée et voilà remarque même avec des flics H24 sa va pas arrêté le traffic et les tirs vu qui auront pas le droit de tirée ou les arrêtéSignaler Répondre
Le problème est que cette population maghrébine qui nous gonfle à longueur de journée avec ces faits de delinquance inacceptable n'a pas les même mœurs que nous, il est la le problème.Signaler Répondre
En fait bientôt il faudra faire un article quand il n'y aura pas de coup de feu à Villeurbanne.Signaler Répondre
"Aujourd'hui 6 avril 2026, aucun coup de feu n'a été tiré dans sa ville. Très ému, le maire a décidé d'apposer une plaque en souvenir de ce jour historique de son mandat"
Pour les prochains JO, on devrait faire un malheur dans l'épreuve du tir !!!Signaler Répondre
C'est benêt, la Kalachnikov n'est pas homologuée.
Elle est pas contente la gauchiasserie 😉Signaler Répondre
Je suis allé dans d'autres pays comme la Thaïlande, he bien les gens sont hyper respectueux et vous pouvez laisser votre téléphone traîner 2h dans la rue personne n'y touche. Question (rhétorique): pourquoi pas ici ?Signaler Répondre
Il fait bon vivre dans la métropole.Signaler Répondre
Oubliez pas que le danger c'est Nemesis, Quentin et l'ultra droite, ne l'oubliez pas. MDRSignaler Répondre
Norvégiens de Norvégie?Signaler Répondre
Ils t’ont volé Encore ta pâte de fruits dans ton EPHAD et cela te rends imbuvable et venimeux.lolSignaler Répondre
Même si c'était vrai (ça ne l'est pas).. les magistrats sont nommés par decret presidentiel. Le président n'est pas de gauche. Aucun ne l'a été véritablement dans la Vème.Signaler Répondre
Et n'importe comment, la justice ne peut pas faire autrement qu'appliquer la loi.. or, la loi est votée par la majorité. Pareil, il n'y en a pas de véritablement de gauche dans la Vème.
Et sinon, elle attend quoi la majorité, coalition des droites, y compris extremes.. pour voter, par exemple, la loi qui dit que pour trafic de drogue c'est 30 ans incompressibles en peine plancher ?
Ca vous arrive de penser à ça ?
ç'à ne peut pas être autrement.Entre le point de deal de bernaix où des gamines vendent de la drogue,la place grand clément où le distributeur d'héroïne attend la livraison devant la poste pour la distribuer aux coins de deals du quartier,sans compter le coin de deal de la MJC qui s'est déplacé vers un autre parc à cinq cent mètres,comment voulez vous que ç'à soit autrement!Les coins de deals sont trop près les uns des autres et la concurence est dure!La justice est trop laxiste en ce moment avec ces individus.Signaler Répondre
Le glissement du kg de hash, au kg de cocaïne ou le passage du simple calibre à l'arme automatique de guerre.Signaler Répondre
Tu diras ça à ceux qui se prennent une balle perdue.Signaler Répondre
Si conneries il y a, elles viennent bien de vous. La majorité des magistrats est de gauche.Signaler Répondre
Misère sociale ? Il y a combien de postes non pourvus ? Ils n'ont qu'à travailler, il ne seront plus dans la misère sociale.Signaler Répondre
Le mal être ? Trop d'assistanat permet d'avoir le temps de se sentir mal. Si l'on est obligé de se bouger pour vivre ou survivre pas le temps de penser au mal être.
Sur information ? Plutôt information orientée et/ou anxiogène. Il faut arrêter les réseaux sociaux et les chaînes complices du pouvoir en place
Les votre sont pas mal non plus !Signaler Répondre
Le résultat de la politique sociale en France depuis 1980, le naufrage de la gauche sera encore long.Signaler Répondre
Vous y croyez encore au Maire ?Signaler Répondre
Il y avait longtemps qu'à Villeurbanne il n'y avait pas eu de coups de feu oh oui au moins deux ou trois jours !Signaler Répondre
Et en ce qui concerne la Mairie c'est un silence assourdissant !
Mme Sophie Cruz disait dans l'article de midi que c'était toutes les semaines, mais non c'est bien tous les jours à Villeurbanne !Signaler Répondre
Belle politique sécuritaire gauchiste dans cette commune, la ville rêvée pour mélenchon, lfi a toutes ses chances ;-)
Effectivement, avec le Front National de bardella et de Marine le Pen ils vont à eux deux éradiquer le crime organisé. Grâce aux boules de feux 🔥 qu’ils crachent de leur postérieur sur leur ennemis ! 😂.Signaler Répondre
Là on parle de Villeurbanne hein !Signaler Répondre
Monsieur le Maire de Villeurbanne SVP !Signaler Répondre
De la fermeté ! Oui du courage !!
Dans la candidature de votre opposant RN sur le trac distribué place du marché .
Sur les 7 propositions faites aux électeurs 7 fois le mot sécurité revient dans chacune des propositions
Oui du courage ! Mais sans Gabriel Amard , aujourd'hui toute candidature associé a LFI est voué à l'échec . J.M
Quelque coups de feu, ce n'est rien, le vrai danger c'était la marche de samedi dernier en hommage à Quentin selon les gauchistes.Signaler Répondre
Haaaaa la ville apaisée de Doucet qui n’a pas echoué sur la securité et s’en ai occupé des le premier jour!Signaler Répondre
air d operette connu jadis ,mais avec option guerre des gangs,comme là bas ,diiiiis....Signaler Répondre
Dommage d’avoir ma capacité d’écrire et de faire autant pitié que ça !Signaler Répondre
Le capitalisme et l’augmentation des flux quel qu’il soit , et la population déviante, comme vous le prouvez , en ajoutant une politique au niveau des drogues et son usage sont des raisons qui a la volée explique ceci
La misère sociale
Le mal-être
La sur info
Sont des outils de la droite et non de la gauche
Vos conneries en revanches sont bien de vous
C'est dingue: les fusillades à Lyon (sur des commerces, des habitations) sont devenues quotidiennes.Signaler Répondre
Je cite :Signaler Répondre
Cédric Van Styvendael : "Aujourd'hui, on vient s'installer à Villeurbanne par conviction"
Pour être convaincu, on est convaincu ...
pas de blessé svp, ils encombrent les hôpitaux et ça nous coûte cherSignaler Répondre
Je crois que c'est déjà trop tard, le pays complet est gangréné par la faute des islamo-gauchistes et de ceux qui sont trop cléments avec eux suite à leurs calculs électorauxSignaler Répondre
On a de la chance dans ce quartier.. Pas une soirée où journée sans.. 😡Signaler Répondre
Il fait de nouveau beau, alors la racaille sort des égouts...Signaler Répondre