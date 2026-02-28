Un choc LOU-Toulon pour le retour du Top 14 à Gerland

Après quinze jours de trêve internationale, les rugbymen lyonnais reçoivent Toulon ce samedi à 16h35 dans le cadre de la 18e journée de championnat. Un choc entre deux équipes sous pression qui espèrent encore intégrer le Top 6, synonyme de play-off en fin de saison.

Les hommes de Karim Ghezhal devront donc se méfier d’une équipe varoise qui cherchera à profiter de la moindre faille. Mais l’objectif est clair pour les Lyonnais : enchainer avec une troisième victoire consécutive en championnat.

A noter que le Matmut Stadium sera le théâtre d’une double confrontation ce samedi. Juste avant, les féminines du LOU recevront Grenoble pour le compte de la 11e journée d'Axa Elite 1. Ce match, en lever de rideau, débutera à 13h.