Le LOU Rugby finit mal l'année à Castres (36-22) - DR LOU Rugby

Pas de sursaut de fin d'année pour le LOU Rugby. Pour leur dernier match de 2025, les Rouge et Noir se sont inclinés à Castres (36-22).

Le premier essai de la rencontre était castrais. Vilimoni Botitu fixait les défenseurs lyonnais à la 17e minute avant de combiner avec Tyler Ardron et aplatir dans le camp adverse.

Bousculés mais pas coulés, les Rouge et Noir, privés de Baptiste Couilloud et Liam Allen, répondaient à la 32e minute avec Jiuta Wainiqolo et son essai transformé par Léo Berdeu. Et même un second essai à la 39e, permettant au LOU de virer en tête à la pause (10-15).

Mais comme souvent cette saison, les belles promesses sont rarement tenues. Et Castres refaisait vite son retard. D'abord par un essai de Veresa Ramototabua à la 52e, puis de Loris Zarantonello à la 63e et de Christian Ambadiang à la 65e.

Asphyxié face au public du stade Pierre-Fabre en ce Boxing Day, le LOU ne parvenait pas à réagir.

Le carton jaune de Wainiqolo à la 71e n'arrangeait rien.

Et Castres enfonçait le clou par Vuate Karawalevu à la 75e. L'essai d'Esteban Gonzalez à deux minutes de la fin ne changeait rien, si ce n'est de priver l'adversaire du bonus offensif. Le LOU s'inclinait logiquement (36-22).

C'est une cinquième défaite consécutive pour Lyon, toutes compétitions confondues. Il faut remonter à la réception de Clermont le 22 novembre pour retrouver trace d'un succès. Celle du leader Pau le 3 janvier sourira-t-elle aux hommes de Karim Ghezal ?

LOU

Top 14

Castres-LOU

avatar
Moua le 27/12/2025 à 20:24

bin le LOU s'est fait castré ......

avatar
yams123 le 27/12/2025 à 19:05

des mauvais choix avant et pendant le match,un staff plus que limité il est temps que la gouvernance preine les bonnes décisions il est pas trop tard

avatar
Catalan le 27/12/2025 à 18:32

il y a probablement un problème en interne a commencer par le haut de l organigramme.

avatar
hoho le 27/12/2025 à 18:16

Il faut faire quelque chose Messieurs les dirigeants du Lou, car le deuxième plus gros budget du championnat et les plus gros salaires ne doit pas être à cette catastrophique place de 12 ème du TOP 14
Prenez les décisions qui s'imposent !!!

avatar
Free France le 27/12/2025 à 17:57

Le LOU la bien commencé ???

avatar
bon ben là le 27/12/2025 à 13:16

Il faudrait si possible gagner au moins un match !

avatar
Free France le 27/12/2025 à 07:36

Les adieux de Guezzal et Puricelli ?

