Le LOU Rugby finit mal l'année à Castres (36-22)

Le premier essai de la rencontre était castrais. Vilimoni Botitu fixait les défenseurs lyonnais à la 17e minute avant de combiner avec Tyler Ardron et aplatir dans le camp adverse.
Bousculés mais pas coulés, les Rouge et Noir, privés de Baptiste Couilloud et Liam Allen, répondaient à la 32e minute avec Jiuta Wainiqolo et son essai transformé par Léo Berdeu. Et même un second essai à la 39e, permettant au LOU de virer en tête à la pause (10-15).
Mais comme souvent cette saison, les belles promesses sont rarement tenues. Et Castres refaisait vite son retard. D'abord par un essai de Veresa Ramototabua à la 52e, puis de Loris Zarantonello à la 63e et de Christian Ambadiang à la 65e.
Asphyxié face au public du stade Pierre-Fabre en ce Boxing Day, le LOU ne parvenait pas à réagir.
Le carton jaune de Wainiqolo à la 71e n'arrangeait rien.
Et Castres enfonçait le clou par Vuate Karawalevu à la 75e. L'essai d'Esteban Gonzalez à deux minutes de la fin ne changeait rien, si ce n'est de priver l'adversaire du bonus offensif. Le LOU s'inclinait logiquement (36-22).
C'est une cinquième défaite consécutive pour Lyon, toutes compétitions confondues. Il faut remonter à la réception de Clermont le 22 novembre pour retrouver trace d'un succès. Celle du leader Pau le 3 janvier sourira-t-elle aux hommes de Karim Ghezal ?
bin le LOU s'est fait castré ......Signaler Répondre
des mauvais choix avant et pendant le match,un staff plus que limité il est temps que la gouvernance preine les bonnes décisions il est pas trop tardSignaler Répondre
il y a probablement un problème en interne a commencer par le haut de l organigramme.Signaler Répondre
Il faut faire quelque chose Messieurs les dirigeants du Lou, car le deuxième plus gros budget du championnat et les plus gros salaires ne doit pas être à cette catastrophique place de 12 ème du TOP 14Signaler Répondre
Prenez les décisions qui s'imposent !!!
Le LOU la bien commencé ???Signaler Répondre
Il faudrait si possible gagner au moins un match !Signaler Répondre
Les adieux de Guezzal et Puricelli ?Signaler Répondre