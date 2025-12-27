Le LOU Rugby finit mal l'année à Castres (36-22)

Le premier essai de la rencontre était castrais. Vilimoni Botitu fixait les défenseurs lyonnais à la 17e minute avant de combiner avec Tyler Ardron et aplatir dans le camp adverse.

Bousculés mais pas coulés, les Rouge et Noir, privés de Baptiste Couilloud et Liam Allen, répondaient à la 32e minute avec Jiuta Wainiqolo et son essai transformé par Léo Berdeu. Et même un second essai à la 39e, permettant au LOU de virer en tête à la pause (10-15).

Mais comme souvent cette saison, les belles promesses sont rarement tenues. Et Castres refaisait vite son retard. D'abord par un essai de Veresa Ramototabua à la 52e, puis de Loris Zarantonello à la 63e et de Christian Ambadiang à la 65e.

Asphyxié face au public du stade Pierre-Fabre en ce Boxing Day, le LOU ne parvenait pas à réagir.

Le carton jaune de Wainiqolo à la 71e n'arrangeait rien.

Et Castres enfonçait le clou par Vuate Karawalevu à la 75e. L'essai d'Esteban Gonzalez à deux minutes de la fin ne changeait rien, si ce n'est de priver l'adversaire du bonus offensif. Le LOU s'inclinait logiquement (36-22).

C'est une cinquième défaite consécutive pour Lyon, toutes compétitions confondues. Il faut remonter à la réception de Clermont le 22 novembre pour retrouver trace d'un succès. Celle du leader Pau le 3 janvier sourira-t-elle aux hommes de Karim Ghezal ?