Le LOU Rugby reçoit Pau pour son premier match de 2026

Lyon reçoit Pau ce samedi au Matmut Stadium de Gerland pour le compte de la 14e journée de Top 14. Une semaine après avoir concédé une troisième défaite consécutive, sur la pelouse de Castres, les hommes de Karim Ghezal vont tenter de se refaire une santé à domicile.

Mais la tâche sera particulièrement compliquée face à une Section Paloise qui n’a concédé que trois défaites depuis le début de la saison. Les Lyonnais se souviennent encore du match aller, perdu 40 à 15. Ils pourront s’appuyer sur cette expérience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs avec l’objectif d’entamer à la fois l’année 2026 et le début de la phase retour du championnat sur une bonne note.

Coup d’envoi de la rencontre à 16h35.